Weihnachtsmarkt in Stuttgart So schön weihnachtet es im Kessel

Von red 01. Dezember 2018 - 20:50 Uhr

Kling, Glöckchen, klingelingeling: Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt erstrahlt in all seiner Größe und Pracht. Auch am Samstag ließen sich viele Besucher vom weihnachtlichen Glanz in Stuttgart verzaubern.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Durch die Stadt weht ein Hauch von Weihnachtsduft: Seit Mittwochabend stimmt Stuttgarts Weihnachtsmarkt seine Besucher auf die Festtage ein. Hundertausende von energiesparenden LED-Lämpchen illuminieren den Schlossplatz und die Königstraße.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Das müssen Sie zum Weihnachtsmarkt wissen

Stuttgarter und aus der ganzen Region angereiste Menschen strömen in die festliche Budenstadt, trinken fröhlich Glühwein miteinander oder essen Leckereien wie frische Maronen.

Knapp 300 Buden locken

An 26 Tagen – es ist ein Tag mehr als im vergangenen Jahr – locken knapp 300 Buden mit Glühwein, Gutsle und Glanzlichter ins Herz der Stadt.

In den Buden wird Festliches wie Kerzen angeboten, Karten und Kugeln, viel Handgefertigtes, warme Kleidung für die kalten Tage – und natürlich Leckereien und heiße Getränke.

Auch am Samstag ließen sich viele Besucher vom weihnachtlichen Glanz in Stuttgart verzaubern. In unserer Bildergalerie haben wir einige Fotos vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt gesammelt.