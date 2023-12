Eine Gruppe junger, spanischsprechender Schülerinnen und Schüler bahnt sich lachend den Weg durch die gefüllten Gassen des Stuttgarter Weihnachtsmarktes - trotz des strömenden Regens scheinen sie sich die Stimmung nicht vermiesen zu lassen.

Ganz im Sinne der Weihnacht, des Beisammenseins und des Austausches, kommen auf dem Weihnachtsmarkt Menschen aus aller Welt zusammen. An allen Ecken schießen Besucherinnen und Besucher Bilder von den dekorierten Ständen – vor allem die Weihnachtspyramide dient als beliebtes Fotomotiv. Wir haben ausländische Touristen nach ihrer Meinung zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt befragt.

Südkorea

Auch für zwei junge Frauen aus Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, dient die Pyramide als Motiv. Geschmückt mit dem identischen und zugleich modischen Hut amüsieren sich die Flugbegleiterinnen bestens. Am Vortag waren sie auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt und besuchen nun das Stuttgarter Pendant: „Wir finden die Bratwurst hier total lecker. Ich hatte schon zwei“, sagt eine der beiden. Im direkten Vergleich präferieren sie allerdings das Frankfurter Gegenstück: „Für uns als Touristinnen ist der Frankfurter Markt etwas besser, weil er überschaubarer ist“.

Rumänien

Alexandra ist zu Besuch bei einem Freund. Alin /Vinzenz Kuntze

Alexandra kommt aus Rumänien und besucht ihren Freund Alin, der ebenfalls aus Rumänien stammt – er wohnt und arbeitet allerdings in Stuttgart. Die junge Rumänin frequentiert ihren ersten deutschen Weihnachtsmarkt: „Es ist beeindruckend – vor allem die schöne Architektur, die an den Markt grenzt“, sagt Alexandra.

Finnland

Laissez-faire rauchend und mit einem großen Koffer bepackt finden eine Lehrerin und ein Lehrer aus Finnland Unterschlupf vor dem Regen unter einem Vordach. Auch wenn das skandinavische Wetter in letzter Zeit wohl weihnachtlichere Stimmung verbreitet, findet die Lehrkraft positive Worte: „Die Weihnachtsdekorationen in den kleinen Shops gefallen mir sehr gut. Es herrscht eine schöne Atmosphäre“, sagt sie.

Botswana, Südafrika

Vicky (links) und Cathy (links) haben beide eine lange Anreise hinter sich. /Vinzenz Kuntze

Die Frage danach, woher Vicky und Cathy kommen, stellt sich als komplizierter dar als gedacht: „Das ist eine tricky Frage“, sagt Cathy lachend. Beide sind in den Vereinigten Staaten geboren: „Ich komme eigentlich aus den USA, arbeite aber in Botswana“, sagt Cathy. Vicky verließ zwar aus demselbem Grund die USA, lebt jedoch in Südafrika. Der Besuch der zwei Frauen auf dem Weihnachtsmarkt ist eher zufälliger Natur: „Wir sind wegen einer Konferenz nach Stuttgart gekommen“, sagt Vicky. Auch wenn sie die weite Reise nicht aufgrund des Weihnachtsmarktes angetreten sind, beschreiben Cathy und Vicky ihren Besuch auf dem Stuttgarter Markt als „glücklichen Zufall“.

USA

Auch ein gerade Angereister aus Übersee besucht den Weihnachtsmarkt: „Ich bin gerade erst gelandet“, sagt er. Der aus New Hampshire stammende US-Amerikaner kauft sich ein Paar Wintersocken, während er einen Glühwein genießt: „Es ist sehr sozial und die Atmosphäre hier ist wundervoll. Ich liebe es“, sagt er.

Türkei

Hakan ist das erste Mal in Stuttgart zu Besuch.

Hakan ist vor einiger Zeit nach Frankfurt gezogen und besucht nun den Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit seinen Freunden: „Wir waren bisher in keiner anderen deutschen Stadt als Frankfurt“. Ihr Ziel: „Wir wollen einige Weihnachtsmärkte in Deutschland sehen“, erzählt er schmunzelnd. So wie die Südkoreanerinnen war er schon auf dem Frankfurter Äquivalent und weiß daher beide zu vergleichen: „Ich würde sagen, der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist etwas besser, weil er nicht so überfüllt ist“, sagt er.

Neben Hakan schließen sich zwei Austauschstudierende aus der Türkei dem regen Treiben an und fotografieren das Spektakel der Landeshauptstadt – er studiert in Schweinfurt in Bayern, sie ist wegen einer Verspätung ihres Fluges gerade erst in Stuttgart angekommen. Beide sind fasziniert vom Glühwein und der Kulinarik: „Hier sieht es schön aus. Vor allem der Glühwein und die Bratwurst sind lecker“, sagt der Student.

Neben Menschen aus Südkorea, den USA, Finnland, Botswana, Südafrika und der Türkei freuen sich auch zahlreiche Personen weiterer Nationen über die Feierlichkeiten der Landeshauptstadt. Einem Mitarbeiter eines Standes nach sollen vor allem Schweizerinnen und Schweizer und US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner an dem vorherrschenden Ambiente Gefallen finden.