1 Achim Schuler zieht eine barocke Engelsfigur per Kran in die Höhe. Foto: Sim/on Granville

Kulissen oder Bühnen für den adventlichen Budenzauber auf dem Ludwigsburger Marktplatz – das ist das Metier von Achim Schuler. Der 54-Jährige hat sich für sein Geschäft vieles abgeschaut: „Ich klaue mit den Augen.“









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein schmuddeliger Tag im November auf dem Ludwigsburger Marktplatz. Der Regen hat eben zwar ausgesetzt - aber gemütlich ist anders. Achim Schuler indes lässt sich seine gute Laune nicht nehmen. Der Mann aus Kürnbach in Baden ist quasi der Vorbote für den Aufbau des Weihnachtsmarkts. An diesem Tag sind die vier großen Engel dran, die schon wenige Stunden später über dem Marktplatz thronen werden. Schulers Arbeitsmotto ist cool: „Ich mache nur noch das, was mir Spaß bringt.“ Auch deshalb hat der 54-jährige Vater von zwei erwachsenen Kindern vermutlich oft gut Lachen, wie an diesem Tag.