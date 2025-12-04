Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg: Radler mit 200-Euro-Schein bezahlt – Standbetreiber wird um 140 Euro betrogen

Ein Paar bestellt auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg zwei Radler und will mit einem 200-Euro-Schein zahlen. Dahinter steckte in Wahrheit jedoch eine Masche, um Geld zu erbeuten.
Betrüger haben am Mittwochabend ihr Unwesen auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg getrieben und einen der Standbetreiber um 140 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, hatten ein Mann und eine Frau dort gegen 17.25 Uhr zwei Radler bestellt und mit einem 200-Euro-Schein bezahlt. Die 19-jährige Verkäuferin gab der Frau daraufhin 192 Euro Wechselgeld zurück.