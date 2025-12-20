Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg: „Haben vieles richtig gemacht“ – Neues Weihnachtsmarkt-Konzept geht auf

Zwei Wochenenden lang sah es nicht gut aus. Der erste und der zweite Sonntag auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt waren in diesem Jahr komplett verregnet. Dass die Stadt seit der Eröffnung Ende November trotzdem an die 900.000 Besucher begrüßen konnte, macht sie nicht nur am Wetterumschwung fest – sondern auch daran, dass die neuen Ideen voll aufgegangen sind.

Etwa 900.000 Besucher, das ist für den Ludwigsburger Weihnachtsmarkt „guter Durchschnitt“, wie es Mario Kreh, der Geschäftsführer von Tourismus & Events Ludwigsburg (Telb) formuliert. Etwas weniger Menschen als im vergangenen Jahr werden es am Ende wohl sein, damals war das Wetter allerdings auch durchgängig gut. Und ohnehin, mehr Besucher sehen sie bei Telb nicht per se als positiv. „Wir müssen uns fragen: Wollen wir wirklich die Million knacken, wenn es der Stimmung schadet, weil es zu voll ist?“, fragt Krehs Stellvertreter Elmar Kunz.

Zusätzliche Hütten auf dem Arsenalplatz

Zufrieden sind sie bei Telb deshalb vor allem damit, dass die Neuerungen im Konzept gut angenommen wurden. Etwa, dass in der Eberhardstraße hinter der katholischen Dreieinigkeitskirche in diesem Jahr eine Hütte mit wechselnden Beschickern stand. In erster Linie fühlen sich Kreh und Kunz aber darin bestätigt, dass die zusätzlichen Hütten auf dem Arsenalplatz eine gute Idee waren.

Sieben Stände, das „Blübähnle“ und ein Kinderkarussell stehen dort in diesem Jahr. Tagsüber sei es meist ruhig gewesen, ab 17 Uhr würden dann die Besucher kommen. „Ein großer Schwung kommt meistens nach 21 Uhr, wenn die Hütten auf dem Marktplatz schließen“, sagt Aline Tkotz. Sie arbeitet am Stand von Feinkost Maulick, dort gibt es Raclettebrote und Ofenkartoffeln.

Auf dem Arsenalplatz fährt in diesem Jahr ein Weihnachtskarussell. Foto: Werner Kuhnle

Auch am Arsenalplatz, sagt Tkotz, hätten sie an den ersten beiden Wochenenden unter dem Wetter gelitten. „Aber irgendwann hat man gemerkt, dass die Leute unsere Stände fest im Blick haben.“ Das haben sie auch bei Telb registriert, Elmar Kunz will auch ein anderes Publikum ausgemacht haben: viele Eltern mit Kindern, für die es am Marktplatz oft zu voll ist. Und häufig die Ludwigsburger selbst und weniger die Besucher von außerhalb.

„Die wichtigste Erkenntnis ist für uns, dass sich die Angebote auf Arsenalplatz und Marktplatz gegenseitig ergänzen und nicht kannibalisieren“, sagt Kunz und Kreh und Mario Kreh fügt hinzu: „Ich glaube, dass wir da Vieles richtig gemacht haben.“

Ein letztes Wochenende steht dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt noch bevor, am Montagabend ist es dann vorbei. Ob die Hütten auf dem Arsenalplatz 2026 wiederkommen, oder ob es dort – wie sich viele Beschicker wünschen – sogar noch mehr werden, wollen sie bei Telb Anfang des Jahres in Ruhe besprechen. Mario Kreh sagt dazu nur so viel: „Die Chancen dafür stehen gut.“