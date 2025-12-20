Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg: „Haben vieles richtig gemacht“ – Neues Weihnachtsmarkt-Konzept geht auf

Schon vor dem Abschlusswochenende des Ludwigsburger Weihnachtsmarkts ziehen Stadt und Veranstalter ein positives Fazit. Besonders eine Neuheit hat voll eingeschlagen.
Zwei Wochenenden lang sah es nicht gut aus. Der erste und der zweite Sonntag auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt waren in diesem Jahr komplett verregnet. Dass die Stadt seit der Eröffnung Ende November trotzdem an die 900.000 Besucher begrüßen konnte, macht sie nicht nur am Wetterumschwung fest – sondern auch daran, dass die neuen Ideen voll aufgegangen sind.