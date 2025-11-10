Erstmals findet der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt auch auf dem Arsenalplatz statt. Es gibt zudem einige neue Hütten. Für Sicherheit sollen mobile Fahrzeugsperren sorgen.
Der Weihnachtsbaum steht bereits ungeschmückt auf dem Marktplatz in Ludwigsburg, und auch die Engelssäulen umkreisen schon das Herzog-Eberhard-Ludwig-Denkmal: In zwei Wochen beginnt wieder der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt. Auch wenn das Wetter aktuell wenig weihnachtlich erscheint, steigt bei den Veranstaltern die Vorfreude.