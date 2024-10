Weihnachtsmarkt in Leonberg: Hinter den Kulissen des Hüttenzaubers

1 Stimmungsvolle Atmosphäre in der Leonberger Altstadt. Foto: Simon Granville

Das Adventsdörfle in der Altstadt ist mit einem großen Aufwand verbunden. Deshalb ist es gut, dass es weiterhin stattfindet, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Es mag in diesen einigermaßen goldenen Oktobertagen etwas eigenartig klingen, aber in zwei Monaten ist alles schon wieder fast vorbei: Am 26. Dezember feiern wir den zweiten Weihnachtstag, die Blicke richten sich dann in Richtung Silvester und das kommende Jahr. Einige für viele recht hektische Wochen gehen dann zu Ende, so mancher wird darüber nicht unglücklich sein.