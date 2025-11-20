Weihnachtsmarkt in Göppingen: Waldweihnacht startet in eine Rekordsaison

36 Öffnungstage gibt es dieses Jahr. Beginn ist am Donnerstag, 20. November. Das erweiterte Sicherheitskonzept soll die Wohlfühlatmosphäre zwischen Hunderten Tannenbäumen nicht stören.
Einst war es ein Alleinstellungsmerkmal: Die Göppinger Waldweihnacht ist traditionell auch nach den Weihnachtsfeiertagen noch geöffnet. In diesem Jahr ist am 28. Dezember Schluss. Inzwischen haben andere Städte die Idee aber kopiert. Dazu zählt unter anderem Ulm, zumindest für einen Teil des dortigen Marktes. Die Buden auf dem südlichen Münsterplatz bleiben bis zum 6. Januar stehen.