1 Die Polizei nahm einen Mann fest (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

In Bayern nimmt die Polizei einem Medienbericht zufolge einen Verdächtigen fest. Er soll einen Anschlag auf den Augsburger Weihnachtsmarkt geplant haben.











In Bayern hat die Polizei einem Medienbericht zufolge einen Verdächtigen festgenommen, der einen Anschlag auf den Augsburger Weihnachtsmarkt geplant haben soll. Nach Informationen der „Welt“ wurde der Mann bereits am Mittwochabend in Augsburg gefasst. Die Polizei Schwaben Nord bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Festnahme.