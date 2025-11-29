Weihnachtsmarkt Esslingen: Was kosten Glühwein und schwäbische Pizza? „Es herrscht so eine Stimmung...“

Auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr schrieb die Reporterin unserer Zeitung: „Gefühlt rinnt einem das Geld nur so durch die Finger.“ Wie sieht es in diesem Jahr aus?
Das Konsumklima in Deutschland sinkt, das Geld sitzt angesichts vieler Unsicherheiten nicht sonderlich locker in der Tasche. Zukunftsängste prägen die Atmosphäre – viele wundern sich über hohe Preise und drehen den Cent zwei Mal um, bevor sie ihn ausgeben. Aber vielleicht ist der Weihnachtsmarkt in Esslingen eine rühmliche Ausnahme. Unsere Zeitung hat sich umgeschaut: Was kostet der Spaß in der Esslinger Altstadt?