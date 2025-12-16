Die Mühlenweihnacht in der Glattenzainbachmühle bei Murrhardt setzt auf Tradition statt Kommerz. Jetzt hören die Initiatoren auf – wie geht es nächstes Jahr weiter?
Auf beiden Seiten entlang des kurzen Weges, der vom Feuerwehrhaus in Kirchenkirnberg zur Mühle im Wald führt, brennen am Samstag und Sonntag wohl Hunderte von Teelichtern in Gläsern. Sie leuchten den zahlreichen Besuchern und Besucherinnen den Weg zur Mühlenweihnacht rund um die Glattenzainbachmühle. Denn die märchenhafte Veranstaltung bietet Tradition statt Kommerz als Einstimmung aufs Fest.