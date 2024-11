Die beliebte Kinderserie „Weihnachtsmann & Co. KG“ gehört für viele Zuschauer fest zur Adventszeit und versetzt mit ihren Geschichten rund um den Weihnachtsmann und seine fleißigen Helfer in Weihnachtsstimmung. Traditionell kehrt „Weihnachtsmann & Co. KG“ rechtzeitig zum Beginn der Vorweihnachtszeit zurück.

Wann startet „Weihnachtsmann & Co. KG“?

Ab dem 4. November 2024 können Sie „Weihnachtsmann & Co. KG“ wieder im TV auf Super RTL anschauen. Die Serie läuft täglich um 18:10 Uhr. Samstags und sonntags wird die Kinderserie auch im Morgenprogramm ausgestrahlt. Beachten Sie allerdings, dass die Sendetermine auch abweichen können.

Auf Toggo Plus laufen Wiederholungen der Folgen laufen ebenfalls ab dem 4. November von Montag bis Freitag um 14:15 Uhr und um 19:10 Uhr. Am Wochenende kommt „Weihnachtsmann & Co. KG“ im Morgen- und im Abendprogramm bei Toggo Plus. Auch hier können die Sendetermine abweichen.

„Weihnachtsmann & Co KG“ im Stream

Wer es nicht abwarten kann, bis die Folgen im TV laufen, der kommt hier direkt zu den aktuellen Streamingdienst-Anbietern:

Außerdem können Sie die Folgen auch auf toggo.de und in der Toggo App streamen.

Wie viele Folgen gibt es von „Weihnachtsmann & Co KG“?

Insgesamt gibt es 26 Folgen, die als Wiederholungen ausgestrahlt werden.

Darum geht es in „Weihnachtsmann & Co KG“

In der Serie „Weihnachtsmann & Co. KG“ dreht sich alles um die Abenteuer des Weihnachtsmanns und seines Teams am Nordpol. Der Weihnachtsmann, zusammen mit den drei Weihnachtselfen Trixi, Guilfi und Jordi sowie dem Rentier Rudolph, bereitet die Geschenke für Kinder auf der ganzen Welt vor. Die Serie folgt ihnen bei den Herausforderungen, die sie während der Vorweihnachtszeit meistern müssen, und bei ihren Bemühungen, allen Kindern eine Freude zu bereiten. Oft gerät das Team dabei in Schwierigkeiten, meist verursacht durch den bösen Grantelbart und seinen tollpatschigen Gehilfen Schlitzohr, die Weihnachten sabotieren wollen. „Weihnachtsmann und Co. KG“ vermittelt auf unterhaltsame Weise Werte wie Freundschaft, Zusammenhalt und den Glauben an das Gute.