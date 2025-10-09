Pünktlich zum Start in die Adventszeit sorgt TOGGO wieder für Weihnachtsstimmung: Der Kultklassiker „Weihnachtsmann & Co. KG“ läuft ab dem 2. November täglich im TV und ist auch online abrufbar.
Plätzchenduft, Kerzenschein – und der Weihnachtsmann im Fernsehen: Auch in diesem Jahr feiert TOGGO die Adventszeit mit dem Zeichentrickklassiker „Weihnachtsmann & Co. KG“. Der Sender startet am Sonntag, 2. November, um 17:45 Uhr mit gleich fünf Folgen am Stück. Ab dem 3. November geht es dann täglich um 18:05 Uhr mit Doppelfolgen weiter.