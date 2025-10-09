Pünktlich zum Start in die Adventszeit sorgt TOGGO wieder für Weihnachtsstimmung: Der Kultklassiker „Weihnachtsmann & Co. KG“ läuft ab dem 2. November täglich im TV und ist auch online abrufbar.

Plätzchenduft, Kerzenschein – und der Weihnachtsmann im Fernsehen: Auch in diesem Jahr feiert TOGGO die Adventszeit mit dem Zeichentrickklassiker „Weihnachtsmann & Co. KG“. Der Sender startet am Sonntag, 2. November, um 17:45 Uhr mit gleich fünf Folgen am Stück. Ab dem 3. November geht es dann täglich um 18:05 Uhr mit Doppelfolgen weiter.

Für alle, die nicht warten wollen: Alle 26 Episoden stehen zusätzlich auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ jederzeit zum Abruf bereit.

Seit 1997 begeistert die Serie Kinder und Erwachsene gleichermaßen und ist längst zu einer festen Weihnachtstradition geworden. Mit viel Humor und Fantasie zeigen die Geschichten rund um den Weihnachtsmann, wie turbulent die Vorbereitungen auf das große Fest sein können. Unterstützt wird er dabei von seinen drei Elfen Trixi, Jordi und Gilfi, einer genialen Geschenke-Maschine – und seinem unerschütterlichen Willen, Millionen Wunschzettel rechtzeitig zu erfüllen.

Doch der Weihnachtsmann hat jedes Jahr auch einen Gegenspieler: den mürrischen Grantelbart, der das Fest am liebsten ins Chaos stürzen würde. Gerade dieser Mix aus Abenteuer, Witz und festlicher Magie macht „Weihnachtsmann & Co. KG“ zu einem zeitlosen Lieblingsformat für die ganze Familie.