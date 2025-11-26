Weihnachtsmann & Co.: Der etwas andere Weihnachtsmarktstand

Weihnachtsmann und Co. verkauft seit 51 Jahren auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt für die gute Sache. Der Erlös geht an regionale Spendenprojekte.
Den Blick aufs Kunstmuseum und das Alte Schloss im Rücken: Den Weihnachtsmarktstand an der Ecke zwischen Königstraße und Schlossplatz kennt nahezu jeder Stuttgarter. Auf dem Dach prangen die Namen unzähliger regionaler Firmen. Von Stuttgarter Hofbräu, über Bosch bis hin zu Kärcher. Zum Verkauf stehen keine typischen Weihnachtsmarktwaren wie Weihnachtspyramiden oder Tannenbaumschmuck. Stattdessen finden sich die unterschiedlichsten Geschenkartikel in den Regalen. Die Rede ist natürlich von Weihnachtsmann und Co. der jedes Jahr vom gleichnamigen Verein betrieben wird und der seit 51 Jahren Spenden für den guten Zweck auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt sammelt.