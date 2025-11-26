Weihnachtsmann & Co.: Der etwas andere Weihnachtsmarktstand

Den Blick aufs Kunstmuseum und das Alte Schloss im Rücken: Den Weihnachtsmarktstand an der Ecke zwischen Königstraße und Schlossplatz kennt nahezu jeder Stuttgarter. Auf dem Dach prangen die Namen unzähliger regionaler Firmen. Von Stuttgarter Hofbräu, über Bosch bis hin zu Kärcher. Zum Verkauf stehen keine typischen Weihnachtsmarktwaren wie Weihnachtspyramiden oder Tannenbaumschmuck. Stattdessen finden sich die unterschiedlichsten Geschenkartikel in den Regalen. Die Rede ist natürlich von Weihnachtsmann und Co. der jedes Jahr vom gleichnamigen Verein betrieben wird und der seit 51 Jahren Spenden für den guten Zweck auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt sammelt.

Das angebotene Gericht wechselt täglich Auch beim Essen gehen die Betreibenden Wege abseits des Mainstreams. Statt Würstchen oder Schupfnudeln stehen dieses Jahr beispielsweise Gaisburger Marsch (27. November, 16. Dezember), Wildgulasch (9. und 18. Dezember) oder Jackfruit Gulasch (14. Dezember) auf dem Speiseplan. Das angebotene Gericht wechselt täglich. „Manche kommen nur wegen dem Essen. Gerade das Wildgulasch hat viele Fans“, verraten die Vorstände Tilmann Herzog und Alfred Hess. Und bei den Getränken? Da setzt Weihnachtsmann und Co. tatsächlich auf das, was die anderen Stände auch anbieten: Glühwein und Kinderpunsch.

Das Team von Weihnachtsmann &Co. vor dem Stand in der Königstraße. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Aber nicht nur das Angebot, auch das Standkonzept unterscheidet sich wesentlich von dem der anderen Stände. Verkauft wird von Azubis der unterstützenden Firmen. Rund 400 junge Menschen engagieren sich so jedes Jahr bei Weihnachtsmann und Co. ehrenamtlich. „Manchmal ist die Akquise schwierig. Aber wir erleben es oft, dass die Azubis dann am Ende ihrer Schicht gar nicht mehr wegwollen“, verrät Tilmann Herzog der, wie er sagt, in der Vorweihnachtszeit selbst fast jede freie Minute am Stand verbringt. Für ihn und Alfred Hess gehört der Stand zur Weihnachtszeit dazu.

Wie die Azubis verbringen auch sie hier gerne ihre Zeit. „Das liegt an der Atmosphäre. Die ist fast schon familiär und etwas ganz Besonderes“, berichten sie. Und diese familiäre und herzliche Atmosphäre schätzen auch die Kundinnen und Kunden. Und so lockt es viele Stuttgarter jedes Jahr an den Stand, um hier zu essen und zu trinken oder an beliebten Verkaufs- oder Unterhaltungsaktionen teilzunehmen. Sei es der Pflanzenverkauf der Wilhelma oder der Gsälz-Verkauf der Landfrauen.

Beim Spendensammeln helfen auch Prominente

Mehrere Millionen Euro Spenden konnte der Stand auf dem Weihnachtsmarkt mit diesem außergewöhnlichen Konzept in den letzten Jahren sammeln. „Das Geld kommt dann an Projekte und Initiativen in der Region. So kommt das Geld direkt an“, erklären die Vorstände des Vereins. Im letzten Jahr betrug die Hauptspende 60.000 Euro. Damit konnten beispielsweise regionale Projekte wie das „Kinderstück Sternsuppe“ des Renitenztheaters Stuttgart oder Projekte der Jugendhilfe oder der Obdach- und Wohnungslosenhilfe unterstützt werden.

Beim Spendensammeln helfen neben den vielen Firmen auch Prominente aus Politik, Kultur und Sport mit. Bekannte Vertreter wie Rex Gildo, Nana Mouskouri, die Fantastischen Vier oder Harald Schmidt haben sich im letzten halben Jahrhundert schon am Stand gezeigt. Auch bekannte Maskottchen wie Äffle und Pferdle (diese Jahr am 11. Dezember zu Gast) und Fritzle (04. Dezember) locken, genauso wie Bands und Kapellen, etliche Besucherinnen und Besucher an den Stand. In diesem Jahr geben sich außerdem Turn-Weltmeister Eberhard Gienger (30. November), Landtagspräsidentin Muhterem Aras (05. Dezember) und Comedien Christoph Sonntag (13. Dezember) die Ehre.

Helfen und die Nächstenliebe im Fokus

Ein Besuch bei Weihnachtsmann und Co. umfasst so am Ende einfach mehr als den Genuss eines Getränks und einer Mahlzeit. Er wird schnell zum schönen Programmpunkt für die ganze Familie, bei dem das Helfen und die Nächstenliebe im Fokus steht – ganz im Sinne des Weihnachtsfests.

Mehr Informationen zum Verein und dem Weihnachtsmarkt-Programm 2025 unter: www.weihnachtsmann-und-co.com