1 Adventsstimmung und Fußball – passt das zusammen? Foto: SDMG/Kohls

In diesem Jahr geschieht etwas, das es so noch nie gab: Die Fußball-Weltmeisterschaft (WM) findet im Winter statt. Das Turnier in Katar beginnt am 20. November und endet am 18. Dezember – dem vierten Advent. Zeitgleich zur Fußball-WM erklingt hierzulande „Jingle Bells“, man trinkt Glühwein und kauft Christbaumschmuck. Denn es ist die Zeit der Weihnachtsmärkte.