In diesen Tagen beginnen die ersten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg. Das Thema Sicherheit und die damit verbundenen Kosten beschäftigt die Veranstalter.
In dieser Woche hat der Prozess gegen den Todesfahrer von Magdeburg begonnen, der im vergangenen Winter auf dem Weihnachtsmarkt sechs Menschen tötete und mehr als 300 verletzte. Die Frage nach der Sicherheit auf Weihnachtsmärkten stellt sich nicht erst seitdem auch im Südwesten. Viele Veranstalter hatten bereits nach dem Anschlag 2016 auf den Berliner Breitscheidplatz Sicherheitskonzepte erarbeitet.