Weihnachtsmärkte rund um Leonberg: So schön war der Start in die Saison

So schön war der Start in die Saison

Festlich geschmückt: Der Brunnen am Leonberger Marktplatz. Foto: Simon Granville

Am ersten Adventswochenende starten die ersten ideellen Märkte. Dabei spielen auch ökologische Aspekte eine Rolle. Ein Blick nach Leonberg – und in die Region.











Es ist gegen sieben am Samstagabend, die Hälfte des Premierentages ist geschafft. „Gut fünfhundert“, resümiert Sebastian Küster. So viele Gläser mit Leonberg-Motiven sind seit dem Mittag über die Theke gegangen. Gefäße für Glühwein oder andere Getränke, die die Besucher am Ende mitnehmen können. Ein Pfandsystem gibt es beim Leonberger Nikolaus-Dörfle nicht.