Weihnachtsmärkte in Stuttgart

1 Auf den Flammlachs muss man in Stuttgart erneut verzichten. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Es ist die nächste Absage: nach dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt wird auch der finnische Weihnachtsmarkt nicht stattfinden.















Stuttgart - Seit Jahren zählen sie in Stuttgart zum Inventar der Weihnachtszeit. Denn finnischen Glühwein Glögi und Flammlachs haben auch die Schwaben schätzen gelernt. Aber auch dieses Jahr wird man in der Adventszeit darauf verzichten müssen: Der Finnische Weihnachtsmarkt wird ebenso wie der Stuttgarter Weihnachtsmarkt nicht stattfinden.

Das Antikzelt als Teil des Weihnachtsmarkt wird es nicht geben

Das bestätigte Thomas Lehmann, Chef der Märkte Stuttgart. Das nebenstehende Antikzelt gehört dagegen zum Weihnachtsmarkt und wurde am Dienstag schon wieder ausgeräumt. Der finnische Weihnachtsmarkt in Hannover ist dagegen am Montag eröffnet worden.