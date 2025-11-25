Weihnachtsmärkte in Stuttgart: 9 kleine Weihnachtsmärkte, für alle, die es gemütlich mögen

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist schön, aber auch oft ziemlich voll. Zwischen Zazenhausen und Möhringen gibt es viele kleine Adventsmärkte, die auch Lust auf Weihnachten machen.
Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist alles andere als ein Geheimtipp. Aus der Schweiz oder Frankreich kommen im Advent Reisebusse voll Touristen in die Landeshauptstadt. Einheimischen wird es dann zwischen Markt- und Schillerplatz schnell zu voll. Gut, dass es Glühwein, Krautschupfnudeln und Kunsthandwerk auch eines kleiner gibt. Wir stellen neun heimelige Weihnachtsmärkte in Stuttgart vor – klein, aber fein. Und meist nur einen, maximal zwei Tage lang. Also dick im Kalender markieren, sonst ist’s schon wieder vorbei.