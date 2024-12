Weihnachtsmärkte in Steinheim und Oberstenfeld: Ein Schlitten voller Geschenke

1 Der Nikolaus verteilt Mandarinen und Schokolade an die Kinder. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Weihnachtsmärkte in Oberstenfeld und Steinheim locken mit ihren Angeboten viele Besucher auch aus der näheren Umgebung an. Neben vielen Süßigkeiten gibt es Süffiges in unendlichen Variationen.











Der Auftakt beim Oberstenfelder Weihnachtsmarkt gehörte den Kindern der Violinen – und Gitarrenklassen der Musikschule Marbach-Bottwartal. „Tragt in die Welt nun ein Licht“ spielten die 16 jungen Musiker, angeleitet und unterstützt von ihren Lehrkräften Tanja Cronauer und Harald Scharpfenecker – eine fröhliche Ouvertüre. Bürgermeister Markus Kleemann freute sich denn auch zur Eröffnung, „dass so viele Kinder da sind“. Der Weihnachtsmarkt, so der Schultes, sei in der Gemeinde das Highlight der Adventszeit. Er sei „wie ein Schlitten voller Geschenke, für jeden etwas dabei“. Das dachten offensichtlich auch die Oberstenfelder. Die Hauptstraße mit ihren 35 Ständen verwandelte sich in eine Gasse voller Gedränge, mit verlockenden Gerüchen und flotten Klängen.