Weihnachtsmärkte in München: 6 Tipps für einen Adventsausflug nach München

1 140 Stände vor prachtvoller Kulisse gibt es auf dem Marienplatz zu bestaunen. Aber der Christkindlmarkt ist nur einer von vielen Weihnachtsmärkten, die München zu bieten hat. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Weihnachtsmarkt in München? Eine schwere Entscheidung, denn die bayerische Hauptstadt hat nicht nur einen, sondern ganz viele. Zudem hat die Stadt gerade einige Kunst-Highlights zu bieten. Und wenn es dunkel wird? Gibt es Weißbier statt Glühwein.











„Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten?“, fragte Münchens Fußballlegende Franz Beckenbauer einst. Die bayerische Hauptstadt geht in Sachen Weihnachtsstimmung traditionell früh voran. Der klassische Münchner Christkindlmarkt auf dem Marienplatz beginnt am 25. November. Kleinere Märkte sind schon in den Tagen davor an den Start gegangen. Doch nur über die Märkte zu schlendern, wäre in München nun wirklich ein bisschen wenig.