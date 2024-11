Ob traditionell, kreativ oder idyllisch – die Adventszeit bringt Stuttgart zum Leuchten. Von Bad Cannstatt über Vaihingen bis Zuffenhausen laden die Weihnachtsmärkte der Region zum Schlendern, Staunen und Genießen ein. Ein Überblick über die besonderen Highlights und Geheimtipps der festlichen Saison.

Sternenmarkt, Bad Cannstatt

Zur Weihnachtszeit erstrahlt die Innenstadt von Bad Cannstatt in einer einzigartigen Winteratmosphäre. Der verlockende Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und frisch zubereiteter Dinnete liegt in der Luft. Vom 28. November bis 23. Dezember lädt der Sternenmarkt Besucherinnen und Besucher täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr dazu ein, die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. Rund um den Erbsenbrunnen und den Rathausplatz erwartet die Gäste eine bunte Vielfalt. Feine Handwerkskunst, kulinarische Leckereien und köstliche Heißgetränke lassen keine Wünsche offen. Besonders einladend ist die gemütliche Almhütte vor dem Bezirksrathaus, die zu entspannten Stunden in festlichem Ambiente einlädt.

Obertürkheimer Weihnachtsmarkt

Am 30. November verwandelt sich die Fußgängerzone vom Bahnhof bis zum Obertürkheimer Rathaus in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Zwischen 10 Uhr und 19 Uhr laden mehr als 20 liebevoll dekorierte Stände zum Flanieren ein. Für Leckereien ist ebenso gesorgt wie für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, das von lokalen Vereinen gestaltet wird. Besucher dürfen sich auf musikalische Darbietungen, sportliche Aktionen sowie den Besuch des Nikolauses und des Christkindes freuen.

Weihnachtsmarkt Zazenhausen

Bereits zum 36. Mal organisiert der Bürgerverein Stuttgart-Zazenhausen e.V. den traditionellen Weihnachtsmarkt vor der Nazariuskirche. Im idyllischen Ortskern präsentieren am 30. November ausschließlich ortsansässige Vereine, Institutionen und Mitglieder des Bürgervereins ihre Angebote – hier gibt es keine kommerziellen Händler.

Vaihinger Weihnachtsmarkt

Am 30. November, von 11 Uhr bis 20 Uhr, lädt der Vaihinger Weihnachtsmarkt zum Schlendern, Staunen und Genießen ein. Der Duft von Waffeln, Crêpes, Zimt und Glühwein erfüllt das Vaihinger Zentrum und reicht bis in die Schwabengalerie, die mit zusätzlichen Attraktionen aufwartet. Die Mischung aus ehrenamtlichen und professionellen Ausstellern sorgt für eine besondere Atmosphäre. Höhepunkte sind die Kunsttage des Vereins Kultur am Kelterberg sowie die weltweit einzigartige Eisenbahnausstellung im Bürgerforum. Für Kinder gibt es ein Karussell und eine Sonderschau mit historischen Eisenbahnen.

Christkindlesmarkt, Möhringen

Der 47. Christkindlesmarkt sorgt am Samstag, 30. November, zwischen 11 Uhr und 18 Uhr für weihnachtliche Stimmung im Herzen von Möhringen. Von der Martinskirche bis zum Bezirksrathaus laden festlich dekorierte Stände mit Glühweinduft und Budenzauber zum Verweilen ein.

Adventsmarkt Mönchhof, Plieningen

Die Plieninger Vereine und Einrichtungen laden am 30. November, zwischen 12 und 17 Uhr, zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Neben selbst gebackenen Leckereien und kreativen Handarbeiten erwartet die kleinen Besucher abwechslungsreiche Aktionen. Ab 13.30 Uhr sorgt der Nikolaus für strahlende Gesichter.

Botnang leuchtet

Am 30. November, von 11 Uhr bis 19 Uhr, erstrahlt Stuttgart-Botnang in festlichem Glanz. Rund um den Kuckucksbrunnen lockt ein Kreativmarkt mit stimmungsvoller Musik und kulinarischen Genüssen.

Hofener Weihnachtsdorf

Am 30. November findet von 14 Uhr bis 21 Uhr das Hofener Weihnachtsdorf statt – eine Alternative zum traditionellen Weihnachtsmarkt. Da der Markt in diesem Jahr ausfällt, bieten zahlreiche Aussteller ihre Waren in privaten Höfen, Einfahrten, Garagen sowie am Kelterplatz an. Die im September eröffnete Eventlocation HELo ergänzt das Angebot in der ehemaligen Christuskirche. Besucher können sich auf Geschenkideen, Handwerkskunst sowie ein reiches kulinarisches Angebot freuen.

Rohracker Weihnachtsmarkt

Am Samstag, 30. November, wird die Rohracker Kelter und der Kelterplatz zum stimmungsvollen Treffpunkt. Rund 17 örtliche Vereine, Schulen und Geschäfte beteiligen sich mit Ständen oder Aktionen. Hier können Besucher Selbstgemachtes entdecken, leckeres Essen genießen und die weihnachtliche Vorfreude spüren.

Roter Adventsmarkt

Am Samstag, 30. November, verwandelt sich der Hans-Scharoun-Platz in Stuttgart-Rot zwischen 11 Uhr und 17 Uhr in ein Adventsparadies. Schulgruppen, Kindergärten und viele weitere Initiativen präsentieren eine bunte Auswahl an Geschenken, Leckereien und kreativen Angeboten – alles eingebettet in eine gemütliche vorweihnachtliche Atmosphäre.

Wangener Hobbykünstler Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt rund um die Begegnungsstätte und das evangelische Gemeindehaus in Wangen lädt am 30. November, von 10 Uhr bis 18 Uhr ein. Besucher können liebevoll gestaltete Geschenke, handgefertigte Dekorationen sowie Essen und Trinken entdecken. Ein musikalisches Rahmenprogramm sorgt für eine besinnliche Atmosphäre beim Schlendern und Staunen.

Weihnachtsmarkt in Münster

Auf dem Schulhof der Elise von König-Gemeinschaftsschule öffnet am 30. November, von 11 bis 19 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt in Stuttgart-Münster seine Tore. Chöre und der Musikverein sorgen für musikalische Untermalung, während die Besucher an den Ständen weihnachtliche Inspirationen finden.

Weilimdorfer Weihnachtsmarkt

Der stimmungsvolle Weilimdorfer Weihnachtsmarkt findet am 30. November, von 15 Uhr bis 22 Uhr statt. Rund um die Weilimdorfer Kelter erwarten Besucher schön dekorierte Stände mit Kunsthandwerk, kulinarischen Genüssen und wärmenden Getränken. Für Kinder sorgt die beliebte Malubahn für leuchtende Augen, während ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm alle Gäste unterhält.

Advent am Rathaus, Degerloch

Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, von 17 Uhr bis 20 Uhr, laden die Degerlocher Vereine und Organisationen zu einer besinnlichen Feier vor dem Rathaus ein. Neben kulinarischen Köstlichkeiten und musikalischen Darbietungen wird in diesem Jahr erstmals das „Christbaumloben“ auf dem Marktplatz veranstaltet.

Kaltentaler Adventsfeier

Der Anna-Scheufele-Platz in Kaltental wird am 7. Dezember, von 16 Uhr bis 23.30 Uhr, zum Treffpunkt für alle, die sich auf Weihnachten einstimmen möchten. Eine gemütliche Feier mitten im Stadtteil sorgt für vorweihnachtliche Freude.

Weihnachtsmarkt in Untertürkheim

Mit über 35 Ständen lockt der Weihnachtsmarkt in Untertürkheim am 7. Dezember, von 11 Uhr bis 20 Uhr ins Stadtzentrum. Neben handgefertigten Kunstwerken und Basteleien dürfen sich die Besucher auf ein buntes Bühnenprogramm mit Musik sowie auf eine breite Auswahl an Speisen und Getränken freuen.

Feuerbacher Weihnachtsmarkt

Am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, verwandelt sich das Zentrum von Feuerbach in einen weihnachtlichen Marktplatz. Rund um die Feuerbacher Kelter und in der Klagenfurter Straße laden liebevoll dekorierte Stände zum Verweilen ein. Der Duft von Glühwein und Weihnachtsleckereien sowie die große Auswahl an Geschenkideen sorgen für eine besinnliche Stimmung.

Niklasmarkt, Bad Cannstatt

Der traditionelle Niklasmarkt am 7. Dezember, hat eine lange Geschichte: Ursprünglich ins Leben gerufen, um Spenden für das altehrwürdige Klösterle zu sammeln, ist er heute ein fester Bestandteil der Adventszeit. Von 9 Uhr bis 18 Uhr präsentieren sich zahlreiche Einrichtungen, Firmen und Vereine mit weihnachtlichen Angeboten.

Weihnachtsmarkt Birkach

In der Alten Dorfstraße von Stuttgart-Birkach wird es am zweiten Adventswochenende festlich. Am 7. Dezember, von 13 bis 18 Uhr, laden liebevoll gestaltete Stände zum Entdecken und Genießen ein.

Zuffenhäuser Adventsmarkt

Am 7. Dezember, von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, wird der Bereich rund um die Johanneskirche in Stuttgart-Zuffenhausen zum adventlichen Treffpunkt. Zahlreiche Vereine und Gruppierungen präsentieren Geschenke, kulinarische Köstlichkeiten und kreative Angebote.

Neugereuter Weihnachtsmarkt

Der Neugereuter Weihnachtsmarkt lockt am 14. Dezember, von 15 Uhr bis 19 Uhr, mit einer gemütlichen Atmosphäre rund um das Ökumenische Gemeindezentrum, die Stadtteilbibliothek und den Marktplatz. Kasperletheater, eine Modelleisenbahn und selbst gebastelte Weihnachtsgeschenke sorgen für ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

Weihnachtsmarkt in Giebel

Am 14. Dezember, wird der Weihnachtsmarkt auf dem Ernst-Reuter-Platz in Stuttgart-Giebel um 13 Uhr von Bezirksvorsteher Julian Schahl eröffnet. Anschließend dürfen Besucher nach Herzenslust schlemmen, stöbern und einkaufen.

Adventszauber Heusteigviertel

Der Adventszauber im Heusteigviertel lädt am 15. Dezember, von 13 Uhr bis 19 Uhr zu einem nachbarschaftlichen Treffen ein. Live-Jazz und Swing des „Trio Bergkamel“ sowie kulinarische Leckerbissen sorgen für festliche Stimmung für die ganze Familie.