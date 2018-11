Weihnachtsmärkte im Kreis Ludwigsburg Budenzauber vor Fachwerk- und Schlosskulissen

Von Philipp Obergassner 26. November 2018 - 12:43 Uhr

Der Kreis Ludwigburg hat mehr zu bieten als den großen und bekannten Weihnachtsmarkt der Barockstadt. Auch kleinere Orte laden an den Adventswochenenden mit vielen Ideen und kulinarischer Vielfalt zum Bummeln und Schlemmen ein.





Kreis Ludwigsburg - Spätestens, wenn es in den Supermärkten wieder Spekulatius zu kaufen gibt, weiß man: Weihnachten steht vor der Tür. Bald beginnen dann auch die Weihnachtsmärkte. Am bekanntesten und beliebtesten im Landkreis ist sicherlich der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Aber es gibt auch kleinere, weniger bekannte Märkte im Kreis. Besonders bezaubernd ist der Sachsenheimer Weihnachtsmarkt mit dem Blick auf das beleuchtete Seeschloss. Andere Orte locken mit ihren Christmärkten vor schwäbischen Fachwerkkulissen – zum Beispiel Kornwestheim, Markgröningen oder Vaihingen an der Enz. Auf den Märkten im Kreis gibt es besondere Stücke zu finden – oft auch von örtlichen Kunstschaffenden. Als Kunsthandwerkermarkt ist vor allem der Korntaler bekannt. Und kulinarisch bleibt es nicht nur bei Wurst und Waffel. In Ditzingen gibt es zum Beispiel ungarische Gaumenfreuden am Stand der Partnerstadt Gyula. Und Marbach lockt mit einer Nikolausparade am zweiten Advent.

In unserer Bildergalerie gibt es noch viel mehr Tipps.

