15 Der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt ist der größte im Kreis. Doch auch die kleineren in den umliegenden Orten bezaubern in idyllischen Lagen mit Kulinarischem und Kunsthandwerk. Foto: factum/Granville

Der Kreis Ludwigburg hat mehr zu bieten als den großen und bekannten Weihnachtsmarkt der Barockstadt. Auch kleinere Orte laden an den Adventswochenenden mit vielen Ideen und kulinarischer Vielfalt zum Bummeln und Schlemmen ein.

Kreis Ludwigsburg - Spätestens, wenn es in den Supermärkten wieder Spekulatius zu kaufen gibt, weiß man: Weihnachten steht vor der Tür. Bald beginnen dann auch die Weihnachtsmärkte. Am bekanntesten und beliebtesten im Landkreis ist sicherlich der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Er startet an diesem Dienstag, 26. Novmeber.

Aber es gibt auch kleinere, weniger bekannte Märkte im Kreis. Besonders bezaubernd ist der Sachsenheimer Weihnachtsmarkt mit dem Blick auf das beleuchtete Seeschloss. Andere Orte locken mit ihren Christmärkten vor schwäbischen Fachwerkkulissen – zum Beispiel Kornwestheim, Markgröningen oder Vaihingen an der Enz. Auf den Märkten im Kreis gibt es besondere Stücke zu finden – oft auch von örtlichen Kunstschaffenden. Und kulinarisch bleibt es nicht nur bei Wurst und Waffel.

In unserer Bildergalerie haben wir die Weihnachtsmärkte im Kreis zusammengefasst.

Und hier finden Sie die Weihnachtsmärkte auf einer Karte: