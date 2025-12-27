Weihnachtslotterie: Kompromiss nach Panne bei spanischer Weihnachtslotterie

Erst große Freude, dann Ärger: In einer spanischen Kleinstadt gab es mehr Gewinner als Lose. Wie ein Kompromiss den Streit um Millionen löste.
Villamanín - Nach dem Schock vieler Lotteriegewinner wegen einer schweren Panne beim Losverkauf in der spanischen Kleinstadt Villamanín hat es eine gütliche Einigung gegeben. Jeder, der einen Anteilsschein auf das Los mit der Nummer des Hauptgewinns der spanischen Weihnachtslotterie besitzt, soll seinen Gewinn fast vollständig erhalten, berichteten spanische Medien übereinstimmend. In dem Ort hatte ein privates Festkomitee versehentlich mehr Anteilsscheine an offiziellen Losen verkauft, als es selbst eingekauft hatte. Eine Reihe "glücklicher" Gewinner wäre deshalb beinahe leer ausgegangen. Der Jubel am Montag in Villamanín über Gewinne in Höhe von fast 35 Millionen Euro bei der berühmten Weihnachtslotterie war nur wenige Tage später in Entsetzen und Ärger umgeschlagen. Insgesamt gab es in der Gemeinde mit nur knapp 1.000 Einwohnern ungedeckte Gewinnerwartungen in Höhe von rund vier Millionen Euro.