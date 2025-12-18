Weihnachtslieder: Alles, was wir zu Weihnachten wollen...

. . . ist angeblich Mariah Careys Popsong „All I Want for Christmas Is You“. Hat denn wirklich niemand Lust, mal etwas neues zu hören?
Pünktlich um Mitternacht an jedem 1. November, wenn in den USA mehr oder weniger offiziell die Weihnachtszeit beginnt, meldet sich Mariah Carey im Internet und startet ihr „Defrosting“. Und sobald dieses „Auftauprogramm“ der selbst ernannten „Queen of Christmas“ vollzogen ist, gibt es in den folgenden zwei Monaten west-weltweit vermutlich keinen einzigen sicheren Aufenthaltsort mehr, an dem man vor ihrem Meisterstück „All I Want For Christmas Is You“ noch sicher wäre. Der Song, so fröhlich, so gut gelaunt, so zuckersüß, so supermelodisch, kriecht wirklich in jede Ritze unseres vorweihnachtlichen Daseins, ist allgegenwärtig und inzwischen ein mindestens so starkes Synonym fürs Fest wie Tannenbaum und Glühweintreff.