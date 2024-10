Weihnachtskonzert mit Andrea Berg und Co.: Der VfB Stuttgart holt weitere Stars ins Stadion

Gänsehaut, und das ganz ohne Fußball: Für den 17. Dezember lädt der VfB zum ersten Weihnachtskonzert in die MHP-Arena in Stuttgart ein. Am Montag hat der Verein weitere Stargäste genannt – und verraten, welcher Weltmeister die Weihnachtsgeschichte liest.

Das Jahr 2024 ist für alle Fans des VfB Stuttgart ein ganz besonderes Jahr. Auf die Vize-Meisterschaft und die Champions League folgt ein weiterer emotionaler Höhepunkt, diesmal der musikalischen Art: Am Dienstag, 17. Dezember, 18.30 Uhr, stimmt der Verein mit etlichen Stars der Musikszene auf Weihnachten ein – auf das Fest der Liebe, an dem man auch an diejenigen denken sollte, denen es nicht so gut geht. Ein großer Teil der Einnahmen des ersten Weihnachtskonzerts in der MHP-Arena geht an die VfB-Stiftung Brustring der Herzen: Sie setzt sich ein für „die Förderung von Sport, Bildung und Erziehung, Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz, Wohlfahrtswesen sowie bürgerschaftliches Engagement“.

Wer außer Schlagerqueen Andrea Berg noch dabei ist

Das Line Up hat’s in sich! Dass Andrea Berg, Patricia Kelly, Vincent Gross und Gregor Meyle dabei sein werden, war bereits bekannt. Am Montag haben VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle, VfB-Marketing-Vorstand Rouven Kasper und Veranstalter Christian Doll weitere Stars genannt, die eine Woche vor Weihnachten mit Tausenden von Fans im Stadion singen werden. Die Bekanntgabe im Business-Center der MHP-Arena war fast so spannend, als lüfte der VfB das Geheimnis, wen man als Stürmer verpflichten konnte.

Die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, einer der ältesten Knabenchöre im Südwesten Deutschlands, bekommen an diesem Abend musikalische Verstärkung von Stars aus verschiedenen Genres. Das Publikum ist aufgefordert eifrig mitzusingen. Auf dem Programm stehen die bekanntesten Weihnachtslieder – mit bekannten Vorsängern.

Vanessa Mai ist beim Weihnachtskonzert des VfB dabei. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Als weitere Künstler stehen nun fest: The BossHoss, Vanessa Mai, Aisata Blackman, die Stuttgarts Tina Turner im Musical auf den Fildern gespielt hat. Begleitet werden Chor und Solisten vom Stuttgarter ChristmasBellOrchestra, einer Band aus herausragenden Studio- und Bandmusikern aus ganz Deutschland unter der Leitung von Peter Christian Feigel.

Außerdem wurde am Montag bekannt gegeben, wem die Ehre zuteil wird, die traditionelle Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium des Neuen Testaments vorlesen zu dürfen – es ist Ehrenspielführer und Vereinslegende Guido Buchwald, der Fußball-Weltmeister von 1990.

Platz für 25 000 Besucherinnen und Besucher

Moderator des Abends ist Vincent Gross, der sein „Glühwein“ anstimmt – versteht sich von selbst, dass es auch im Stadion Glühwein gibt. Bis zu 25 000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet – zum Vorverkaufsstart gingen bereits 5000 Karten weg.

Gesungen wird in der Arena ja oft bei den Spielen – aber so weihnachtlich war’s noch nie. Schlager-Queen Andrea Berg wird ihre Interpretationen der großen Weihnachtshits wie „Denn es ist Weihnachtszeit“ anstimmen. The BossHoss haben „Here comes Santa“ ausgewählt. Mit „Christmas with you“ will Patricia Kelly das Publikum auffordern, Handys leuchten zu lassen, auf dass die Arena zum Lichtermeer wird.

Der Song-Poet Gregor Meyle aus Backnang ist mit seiner Version von „Driving Home for Christmas“ dabei, Vanessa Mai präsentiert „Letzte Weihnacht“. Bei Musicalstar Aisata Blackman stehen „All I want for Christmas“, „Marshmallow World“ und „I wish it would be Christmas every day“ auf der Setliste.

„Ein in Europa einmaliges Konzerterlebnis“

Alexander Wehrle ist es wichtig, dass der Traditionsverein „Stuttgart und unsere Region bewegt und Menschen zusammenführt“, wie er sagt. Das Weihnachtskonzert bilde das „Highlight unseres sozial-gesellschaftlichen Engagements der VfB-Stiftung zum Jahresende“ und werde „garantiert großen Zuspruch erfahren“.

Rouven Kasper, der Vorstand Marketing und Vertrieb des VfB Stuttgart, bewertet „Stars im Stadion“ am 17. Dezember als „ein in Europa einmaliges Konzerterlebnis“. Veranstalter Christian Doll freut sich als „dunkelrotes VfB-Mitglied“ über eine „ganz besondere Einstimmung auf das Weihnachtsfest“.

Karten zum Preis zwischen 19 und 69 Euro gibt es im Netz unter tickets.vfb.de und c2concerts.de.