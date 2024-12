Weihnachtskonzert im Fernsehen: Kate zeichnet Videobotschaft dafür auf

Mit einer sehr persönlichen Weihnachtsbotschaft wendet sich Prinzessin Kate (42) in diesem Jahr an die Menschen. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) hat für die TV-Übertragung ihres Weihnachtskonzerts "Together at Christmas" eine besondere Videobotschaft aufgezeichnet, die am 24. Dezember ausgestrahlt wird.

In der Einführung zu dem voraufgezeichneten Gottesdienst spricht die Prinzessin von Wales darüber, wie wichtig es ist, in der Weihnachtszeit innezuhalten. "Es ist eine Zeit, um langsamer zu werden und über die tieferen Dinge nachzudenken, die uns alle verbinden", sagt Kate in der Aufzeichnung. Erst wenn man sich aus dem Alltag zurückziehe, finde man den Raum, "um das Leben mit offenem Herzen zu leben - mit Liebe, Freundlichkeit und Vergebung".

Familiäre Unterstützung beim Gottesdienst

Der festliche Gottesdienst in der Westminster Abbey, der bereits am 6. Dezember stattfand, war für Kate ein echtes Familientreffen. Neben ihrem Ehemann Prinz William und den gemeinsamen Kindern - Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) - war auch ihre eigene Familie stark vertreten: Ihre Eltern Carole (69) und Michael Middleton (75) waren ebenso dabei wie ihre Geschwister Pippa (41) und James Middleton (37) mit dessen Ehefrau Alizée Thevenet.

Die TV-Übertragung unter dem Titel "Royal Carols: Together At Christmas" wird neben den musikalischen Darbietungen auch drei Kurzfilme enthalten. Diese stellen Menschen vor, die sich in besonderer Weise für ihre Gemeinden engagieren - darunter eine Gruppe, die alleinerziehende Eltern unterstützt, sowie junge pflegende Angehörige zwischen acht und 13 Jahren.

Prominente Unterstützung

Die Veranstaltung wird von der schottischen Schauspielerin Kelly MacDonald (48) moderiert und wartet mit einer Reihe hochkarätiger Gäste auf. Neben Lesungen von Prinz William und Schauspielern wie Michelle Dockery (43) und Richard E. Grant (67) gibt es musikalische Auftritte von Stars wie Gregory Porter (53), Paloma Faith (43) und weiteren Künstlern. Auch Solisten des Royal Ballet werden auftreten.

In ihrer Botschaft betont Kate besonders die Bedeutung der Empathie: "Die Weihnachtsgeschichte ermutigt uns, die Erfahrungen und Gefühle anderer zu berücksichtigen. Sie erinnert uns auch an unsere eigenen Verwundbarkeiten und daran, wie wichtig es ist, Mitgefühl zu geben und zu empfangen." Am wichtigsten sei es, sich der Liebe zuzuwenden - "nicht der Angst". Diese Liebe sei "das größte Geschenk, das wir empfangen können, nicht nur zu Weihnachten, sondern jeden Tag unseres Lebens".

Die Sendung wird am Heiligabend auf ITV1 und ITVx in Großbritannien ausgestrahlt und ist auch für Zuschauerinnen und Zuschauer in den USA und Kanada über den Streamingdienst Britbox verfügbar.