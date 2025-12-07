Weihnachtskochbox für Zuhause: Wir testen das Vegi-Menü aus der Speisekammer West

Wie schmeckt ein Weihnachtsmenü aus dem Weckglas? Wie stressfrei ist die Zubereitung und was kostet es? Wir haben das vegetarische Menü der Speisekammer West getestet.
Zu Weihnachten wird häufig groß aufgekocht – doch wer nicht stundenlang in der Küche verbringen möchte, kann sein Festessen auch bestellen oder liefern lassen und es zu Hause nur noch aufwärmen. Für unseren Kochboxentest haben wir vier Weihnachtsmenüs aus Stuttgart und der Region getestet – einmal mit Fleisch, mit Fisch, vegan und vegetarisch.