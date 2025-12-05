Weihnachtskochbox aus Stuttgart: Weihnachtsbraten mal anders – vegane Kochbox des Vhy!-Restaurants im Test

Die Vhy!-Küchenchefs sind Profis, was vegane Speisen angeht. Über Weihnachten bietet das Stuttgarter Restaurant nun auch eine Kochbox für zuhause an. Wir haben sie getestet.
Saisonale, vegane Köstlichkeiten kommen im Restaurant Vhy! im Stuttgarter Westen das ganze Jahr über auf den Teller. Für die Weihnachtsfeiertage haben sich Inhaber Timo Hildebrand sowie die Küchenprofis Timo Kadner und Björn Boltz aber etwas Besonderes ausgedacht. Wer über die Feiertag nicht stundenlang in der Küche stehen möchte, bekommt eine „Vhy!nachts-Kochbox“ nach Hause geliefert.