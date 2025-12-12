Weihnachtskarte 2026: Spanische Königsfamilie wünscht Feliz Navidad

Pünktlich zur festlichen Jahreszeit senden König Felipe VI. und Königin Letizia gemeinsam mit ihren Töchtern herzliche Weihnachtsgrüße aus dem Zarzuela-Palast. Dazu veröffentlichten sie ein neues Familienfoto. Überraschend verschickte auch Juan Carlos Weihnachtsgrüße.
Die spanische Königsfamilie hält an ihren Traditionen fest und hat ihre offizielle Weihnachtskarte veröffentlicht, um das Jahr abzuschließen und das neue willkommen zu heißen. In diesem Jahr setzt die Familie Borbón einmal mehr auf Natürlichkeit, familiären Zusammenhalt und eine entspannte Atmosphäre, um "Feliz Navidad " zu wünschen.