Weihnachtskarte 2026: Spanische Königsfamilie wünscht Feliz Navidad

Pünktlich zur festlichen Jahreszeit senden König Felipe VI. und Königin Letizia gemeinsam mit ihren Töchtern herzliche Weihnachtsgrüße aus dem Zarzuela-Palast. Dazu veröffentlichten sie ein neues Familienfoto. Überraschend verschickte auch Juan Carlos Weihnachtsgrüße.

Die spanische Königsfamilie hält an ihren Traditionen fest und hat ihre offizielle Weihnachtskarte veröffentlicht, um das Jahr abzuschließen und das neue willkommen zu heißen. In diesem Jahr setzt die Familie Borbón einmal mehr auf Natürlichkeit, familiären Zusammenhalt und eine entspannte Atmosphäre, um "Feliz Navidad " zu wünschen.

Herbstliches Foto für die Weihnachtskarte Das Foto, das für die diesjährige Karte ausgewählt wurde, zeigt die vier Royals in einem ungezwungenen, herbstlichen Setting. Fernab von steifen Uniformen oder prunkvollen Galaroben präsentiert sich die Familie in aufeinander abgestimmten Casual-Outfits.

Im Zentrum sitzt Königin Letizia (53) auf einem Baumstamm, elegant und doch leger in einem dunkelblauen Ensemble, und lächelt entspannt in die Kamera. Neben ihr strahlt Thronfolgerin Prinzessin Leonor (20) in einem dunkelblauen Outfit mit hellbraunem Mantel und Stiefeln.

Dahinter steht König Felipe VI. (57) , der seine Hände beschützend um seine jüngere Tochter gelegt hat. Er trägt ein graues Sakko ohne Krawatte, was den privaten Charakter der Aufnahme unterstreicht. Infantin Sofía (18) steht links neben ihrem Vater und trägt eine graue Jacke, die farblich perfekt mit Felipes Sakko harmoniert.

Weihnachtsglückwünsche von den spanischen Royals

Die Karte selbst ist schlicht und elegant gehalten. Der gedruckte Text richtet sich sowohl an die spanische Bevölkerung als auch an die internationale Gemeinschaft: Auf Spanisch und Englisch steht dort "Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2026".

Doch erst die handschriftliche Ergänzung verleiht dem Gruß die typische persönliche Note. "Mit all unserer Zuneigung und den besten Wünschen", steht dort, gefolgt von den vier Unterschriften der Familienmitglieder. Dabei fällt auf: Zu den Signaturen des Königspaares gehört jeweils ein "R." nach dem Vornamen - Rex und Regina für König und Königin. Auch Leonor und Sofia unterzeichneten mit ihren offiziellen Titeln: Prinzessin von Asturien und Infantin von Spanien.

Auch Juan Carlos I. verschickt Grußkarte

Unerwartete Weihnachtsgrüße gab es zudem von dem emeritierten König Juan Carlos I. (87) und seiner Ehefrau Sophia (87). Statt eines gemeinsamen Fotos veröffentlichte das frühere Königspaar ein Foto von fünf Hunden vor einem geschmückten Weihnachtsbaum, beide unterschrieben dazu die Grußkarte.