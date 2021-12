1 Feiern lange vor Corona: Uwe Sontheimer am Mischpult im Café Königsbau Foto: Lichtgut/Verena Ecker/Lichtgut/Verena Ecker

Angefangen hat alles mit einer CD für Freunde. Seit 15 Jahren stellt Uwe Sontheimer seinen Musikmix fürs Fest zusammen. Wie er immer wieder neue Perlen findet.















Stuttgart - „Ich habe das Thema durchdrungen“, sagt Uwe Sontheimer und das kann man ihm nicht absprechen. Seit 2006 stellt der Stuttgarter DJ für Freunde und Bekannte seine persönliche Bestenlisten mit Weihnachtstiteln zusammen. Jedes Jahr veröffentlicht er drei digitale Alben mit Songs zum Fest in seinen Account „Superphine DJs“ auf dem Online-Portal Mixcloud. Macht in 15 Jahren 40 Ausgaben mit je 25 Titeln, also rund 1000 Stücke. Und trotzdem tauchen immer wieder neue Lieder auf? „Doch, die gibt’s“, beteuert der Stuttgarter DJ. Er habe in all den Jahren nur ganz wenige Songs doppelt verwendet. Allein vom Wham!-Dauerbrenner „Last Christmas“ kenne er mindestens zwölf Versionen.

Seine bisherigen Werke hat Sontheimer alle auf der Festplatte. In der Regel bestehen sie aus fünf bis sechs Klassikern wie „Let it Snow“ oder „Winter Wonderland“, der Rest sind oft weniger bekannte Songs wie zum Beispiel „Mele Kalikimaka“. Dazu kommen einige Songs, die zwar nicht Weihnachten als Thema haben, aber gut in den Fluss passen, den der Musikexperte so beschreibt: „Ruhig-schnell-ruhig. . .“

Alles fürs Ego und die Freunde

Das Jahr über hört er sich durch sämtliche neu erschienenen Weihnachtsalben der Stars und sammelt dabei seine Lieblingsnummern in einem Ordner. Das ist der Fundus für den ersten Mix, der bereits Anfang November erscheint, wie auch für die folgenden. Die Streams seien nicht kommerziell, betont er. „Das ist alles nur fürs DJ-Ego“. Und weil Freunde und Bekannte seit der ersten CD immer wieder danach fragen.

Sontheimer stellt auch je eine Liste mit ruhigen Nicht-Weihnachtsliedern zusammen, „Christmas non Christmas“ genannt. Denn der Profi meint: „Zu viel Weihnachtsmusik, das geht dir irgendwann auf den Sender“. Sein persönlicher Favorit ist Michael Bublé, der 2021 eine Super-Deluxe-Version seines Christmas Albums herausgebracht hat. „Der ist der Allergrößte für mich.“