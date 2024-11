5 Der Weihnachtsmann ist schon auf dem Weg. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Seit neun Jahren verwandelt Oswin Nitschke sein Grundstück in Asperg (Kreis Ludwigsburg) jeden Winter in ein leuchtendes und blinkendes Weihnachtswunderland. Rund 100.000 LED-Lichter hat der 35-Jährige in den vergangenen Wochen an seinem Heim installiert. „Tag und Nacht, bei Wind und Wetter“, sagte Nitschke. „Aber die strahlenden Kinderaugen sind es wert.“