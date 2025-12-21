Weihnachtsgrüße: Julia Klöckner sendet Botschaft per Backvideo

Viele Menschen verschicken gerade Weihnachtsgrüße mit schönen Karten. Macht Julia Klöckner auch. Die Social-Media-affine Bundestagspräsidentin belässt es aber nicht dabei.
Es gibt viele Möglichkeiten, schöne Weihnachten zu wünschen - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner macht es mit einem Backvideo. Darin steht die CDU-Politikerin in gestreifter Schürze in der Küche eines Restaurants des Bundestags. Sie zeigt dabei nicht nur, wie man „Kuppelkekse“ backt, sondern wirbt auch für die Demokratie. Motto: „Nicht nur Liebe geht durch den Magen, sondern auch Demokratie.“