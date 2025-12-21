Weihnachtsgrüße: Julia Klöckner sendet Botschaft per Backvideo

Viele Menschen verschicken gerade Weihnachtsgrüße mit schönen Karten. Macht Julia Klöckner auch. Die Social-Media-affine Bundestagspräsidentin belässt es aber nicht dabei.

Es gibt viele Möglichkeiten, schöne Weihnachten zu wünschen - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner macht es mit einem Backvideo. Darin steht die CDU-Politikerin in gestreifter Schürze in der Küche eines Restaurants des Bundestags. Sie zeigt dabei nicht nur, wie man „Kuppelkekse“ backt, sondern wirbt auch für die Demokratie. Motto: „Nicht nur Liebe geht durch den Magen, sondern auch Demokratie.“

Während Klöckner aus Grieß, Mehl, Eiern, Butter, Vanille, Puderzucker und einer Prise Salz den Teig herstellt, durchknetet, ausrollt und dann mit einem Reichstag-Förmchen Plätzchen aussticht, verrät sie wichtige Zutaten für eine erfolgreiche Demokratie: „Für Demokratie braucht es eine große Portion Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Denn ohne verschiedene Meinungen bleibt unsere Demokratie fad, irgendwie geschmacksneutral.“

Kekse nach Kuppel des Reichstagsgebäudes benannt

Niemals fehlen dürfe zudem die Fähigkeit zum Kompromiss. „Am Ende sollen viele gemeinsam am Tisch sitzen und sagen können: So schmeckt unsere Demokratie.“

Weihnachten sei für sie eine Zeit der Besinnung auf das, was wichtig sei und ihr Kraft und Stärke gebe, sagt Klöckner. „Das sind Freunde, Familie, mein Hund Ella, Vertrautheit, Zusammenhalt, gutes Essen natürlich und auch der christliche Glaube.“ Und die Gesellschaft sollte sich an Weihnachten auf das besinnen, was sie auszeichnet, sagt die Bundestagspräsidentin: „die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die Nächstenliebe, die Barmherzigkeit“.

Ihren Namen hätten die Kekse von der Kuppel des Reichstagsgebäudes, verrät Klöckner, die schließlich „gesegnete, fröhliche und wunderbare Weihnachten“ wünscht.