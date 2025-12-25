Weihnachtsgottesdienst: Papst ruft zu Frieden und Wahrung der Menschenwürde auf

Bei seinem ersten Weihnachtsgottesdienst als Papst hat Leo XIV. an die Hoffnung erinnert, die die Geburt Jesu bedeute. Zugleich schlug er in seiner Predigt politische Töne an.
Papst Leo XIV. hat an Weihnachten zu Frieden, Hoffnung und Wahrung der Menschenwürde aufgerufen. „Während eine verkehrte Wirtschaft dazu verleitet, die Menschen als Ware zu behandeln, macht sich Gott uns ähnlich und offenbart die unendliche Würde jedes Menschen“, sagte er an Heiligabend vor rund 6.000 Menschen im Petersdom. „Während der Mensch Gott werden will, um über seine Mitmenschen zu herrschen, will Gott Mensch werden, um uns von jeder Knechtschaft zu befreien. Genügt uns diese Liebe, um unsere Geschichte zu verändern?“, so der am 8. Mai gewählte Papst in seiner ersten Christmette.