Weihnachtsgeschichten mal anders: Wenn der Baum brennt oder der Hund die Geschenke frisst

Stille Nacht auf Vietnamesisch, mit dem Handbohrer zum perfekten Baum oder tierische Bescherung: Drei Promis aus dem Kreis Ludwigsburg erzählen etwas andere Weihnachtsgeschichten.
Im Ofen verkohlt die Gans und am Christbaum die ersten Tannennadeln, Oma hat für klein Michi versehentlich Socken statt „Tekken“ besorgt, und Papa hat sich einen Tag vor Weihnachten die Hand beim Schlittenfahren verstaucht: Weihnachten, die Erfahrung hat wohl schon jeder gemacht, ist selten so besinnlich wie in der Werbung.