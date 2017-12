Weihnachtsgeschenke in Stuttgart Sieben Geschenketipps abseits der Königsstraße

Von Sandra Andersen 15. Dezember 2017 - 06:00 Uhr

Heiligabend ist nicht mehr weit. Und so manch’ Einer tut sich auf der Suche nach einem persönlichen Geschenk schwer. Wir schaffen Abhilfe – mit unseren Geschenketipps abseits der Königstraße in Stuttgart.





21 Bilder ansehen

Stuttgart - Bald brennt die vierte Kerze am Adventskranz und Sie haben noch immer nicht alle Weihnachtsgeschenke für Ihre Lieben besorgt? Wer so langsam ins Schwitzen gerät, weil er keine Lust hat schon wieder dasselbe zu verschenken, für den haben wir alternative Geschäfte in Stuttgart ausgeguckt.

Egal ob für Umweltbewusste, Kreative, echte Schwaben oder Designfreaks – abseits der Stuttgarter Königstraße setzen zahlreiche Läden auf Produkte von Stuttgarter Labels oder in Handarbeit gefertigt. Wir haben diese Perlen in einer kleinen vorweihnachtlichen Shoppingtour besucht und von jedem Laden einen Weihnachtsgeschenktipp auf den Weg bekommen. Diese Tipps helfen garantiert bei der Suche nach individuellen Geschenken für die Schwester, die Oma, den Partner, den besten Freund oder die Schwiegermutter.

Hier gibt es weitere Geschenktipps aus dem vorherigen Jahr

In Stuttgart-Süd gibt es einen kleinen, aber feinen Laden, der liebevoll ausgesuchte Produkte von Stuttgarter Designern anbietet, in Stuttgart-Ost bietet ein Weinladen individuelle Geschenkboxen mit Stuttgarter Weinen an und in der Eberhardstraße in der Stadtmitte gibt es faire Mode in Bio-Qualität.

Vom klassischen Weihnachtspulli über schwäbische Glückskekse in unserer Bildergalerie finden Sie Tipps für ganz besondere Geschenke für Ihre Lieben. Klicken Sie sich durch!