Weihnachtsgeschäft in Stuttgart: Buchhändlerin rührt Kunden mit emotionaler Botschaft zu Tränen

Das Weihnachtsgeschäft enttäuscht bislang. Händler in Stuttgart zittern. Doch der Herzens-Appell einer lokalen Buchhändlerin geht viral und trifft einen Nerv.
Weiterhin warten viele Händlerinnen und Händler im Land und in Stuttgart auf die kauffreudigen Kundinnen und Kunden im Weihnachtsgeschäft. Auch am ersten Adventswochenende blieb der Umsatz größtenteils hinter den Erwartungen zurück. Das zeigt auch eine Umfrage des Handelsverbands Baden-Württemberg unter rund 180 Unternehmen. Das Ergebnis: Die Kaufzurückhaltung ist weiterhin spürbar und das Konsumverhalten stark von Preisaktionen rund um die Black Week geprägt.