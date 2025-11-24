Weihnachtsgeschäft: Händler spüren Zurückhaltung – Advent soll Schwung bringen

Oh du Sparsame? Die Stellenabbau-Pläne vieler Unternehmen drücken auf die Stimmung vieler Menschen im Land. Dem Einzelhandel steht wohl ein schwieriges Weihnachtsgeschäft bevor.
Das Weihnachtsgeschäft in Baden-Württemberg kommt nur langsam in Gang. Darauf weist eine aktuelle Umfrage des Handelsverbands hin. In der Befragung vom 14. bis 21. November gab lediglich rund ein Drittel der teilnehmenden Geschäfte an, dass Kundinnen und Kunden bereits mit dem Kauf von Weihnachtsgeschenken begonnen haben. Die große Mehrheit – etwa zwei Drittel – spürt dagegen bislang kaum weihnachtliche Nachfrage.