1 In der Weihnachtszeit gibt es auf Netflix wieder viele neue Weihnachtsfilme zum Streamen. Foto: Scott Everett White/Netflix

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen neue Weihnachtsfilme, die Sie 2022 streamen können und weitere Verfilmungen rund um die Weihnachtszeit auf Netflix.















Auch in diesem Jahr hat Netflix ein großes Angebot an weihnachtlichen Filmen. Neben einigen Netflix-Originalen, die 2022 zum ersten Mal auf Netflix zu sehen sein werden, darf man sich auch auf weitere Veröffentlichungen freuen, die in der Weihnachtszeit zum Repertoire des Streamingdienstes gehören.

Diese Filme gibt es 2022 zur Weihnachtszeit auf Netflix

Jedes Jahr überzeugt Netflix mit einigen Eigenproduktionen sowie weiteren Neuheiten auf der Plattform, um die Feiertage zuhause gemütlicher zu gestalten. Darunter gibt es folgende:

Falling for Christmas (2022)

Lindsay Lohan ist zurück und sorgt für winterliche romantische Stimmung. Der „Girls Club“-Star verkörpert im Film die verwöhnte Sierra, die nach einem Skiunfall ihr Gedächtnis verliert und sich in einen Mann verliebt, obwohl sie selbst eigentlich schon verlobt ist. Mehr Informationen zum Film finden Sie hier: Falling for Christmas – Drehort, Inhalt und weitere Informationen

Hier geht’s zu „Falling for Christmas“ auf Netflix

Christmas With You (2022)

Superstar Angelina ist auf der Suche nach Inspiration für einen neuen Song und erfüllt auf diesem Weg den Wunsch eines Fans. Auf dieser Reise trifft sie unerwartet auf die wahre Liebe. In den Hauptrollen der romantischen US-Komödie sind die „Lucifer“-Darstellerin Aimee Garcia und Freddie Prinze jr.

Hier geht’s zu „Christmas With You“ auf Netflix

Weihnachten in Christmas Creek (2018)

In diesem Weihnachtsfilm möchte eine App-Programmiererin an Weihnachten in ihrer Heimatstadt Zeit mit ihrer Familie verbringen. Währenddessen stößt sie unerwartet auf die Liebe.

Hier geht’s zu „Weihnachten in Christmas Creek“ auf Netflix

Weihnachten auf der Mistelzweigfarm (2022)

Ab dem 23. November kommt das Netflix-Original „Weihnachten auf der Mistelzweigfarm“. Ein Witwer erbt zur Weihnachtszeit eine Farm und muss sich an das Landleben gewöhnen. Gleichzeitig versuchen die Kinder einen Plan zu schmieden, um dort bleiben zu können.

Hier geht's zu "Weihnachten auf der Mistelzweigfarm" auf Netflix

The Noel Diary (2022)

Ab dem 24. November 2022 können sich Leseratten auf eine Buchverfilmung freuen. Hierbei begegnet ein Autor, während er an Weihnachten das Elternhaus ausräumt, einer Frau, die nach ihrer leiblichen Mutter sucht. Ein altes Tagebuch kann hierbei weiterhelfen.

Hier geht’s zu „The Noel Diary“ auf Netflix

Weihnachten mit Graça (2022)

Ab dem 30. November können sich Weihnachtsliebhaber auf einen brasilianischen Netflix-Original-Film freuen. Er handelt von Carlinhos, der von seiner letzten Freundin betrogen wurde, und Graça, die als seine neue Freundin beim Weihnachtsessen seiner Familie „einspringt“.

Hier geht’s zu „Weihnachten mit Graça“ auf Netflix

Angel Falls Christmas (2021)

Ab dem 1. Dezember 2022 gibt es den Film „Angel Falls Christmas“ auf Netflix. Ein romantisches Drama mit Chad Michael Murray (unter anderem bekannt aus „Freaky Friday“ und „Cinderella Story“) und Jessica Lowndes, die schon einige Weihnachtsfilme gedreht hat.

Hier geht’s zu „Angel Falls Christmas“ auf Netflix

A Kindhearted Christmas (2021)

Der romantische Film, der am 1. Dezember 2022 auf Netflix erscheinen wird, handelt von Jamie, die durch eine anonyme Geschenkeaktion ihre gedrückte Stimmung heben möchte und von einem Journalisten, der versucht, ihre Identität zu enthüllen.

Hier geht’s zu „A Kindhearted Christmas“ auf Netflix

Christmas Time Is Here (2021)

Ebenfalls ab dem 1. Dezember 2022 können Sie „Christmas Time Is Here“ streamen. Im Film verliebt sich eine Maklerin in einen wichtigen Kunden, der den Gasthof ihres Vaters kaufen möchte. Allerdings sollte man Berufliches und Privates trennen.

Hier geht’s zu „Christmas Time Is Here“ auf Netflix

Scrooge – Ein Weihnachtsmusical (2022)

Ein Netflix-Animationsfilm, der dem selbstsüchtigen Geizhals Ebenezer Scrooge einen Weihnachtsabend lang Zeit gibt, um sich seiner Vergangenheit zu stellen und seine Zukunft zu verändern.

Hier geht’s zu „Scrooge – Ein Weihnachtsmusical“ auf Netflix

Lieferung vor Weihnachten (2022)

Das polnische Netflix-Original, das am 6. Dezember erscheint, handelt von einer Kurierfahrerin, die von ihrem Kollegen sabotiert wird und von einem hilfsbereiten Kunden, der ihr hilft, alle Weihnachtspakete rechtzeitig auszuliefern.

Hier geht’s zu „Lieferung vor Weihnachten“ auf Netflix

I Believe in Santa (2022)

Das Netflix-Original kommt am 14. Dezember 2022 auf die Plattform und handelt von einer jungen Beziehung zwischen Tom und Lisa, in der Tom von Weihnachten besessen ist – im Gegensatz zu Lisa.

Hier geht’s zu „I Believe in Santa“ auf Netflix

Welche Weihnachtsfilme kann man außerdem streamen?

Weitere Weihnachtsfilme, die Sie auf Netflix anschauen können, sind unter anderem folgende:

Weihnachten nach Wunsch (2018) mit Alexa PenaVega und Jonathan Bennett

12 Gifts of Christmas (2015)

Weihnachtsball im Wunderland (2018) mit Emily Osmet („Hannah Montana“) und Ryan Rottman

A California Christmas (2020)

Christmas with a View (2018)

A Castle for Christmas (2021)

Holiday Rush (2019)

Father Christmas is Back (2021) u.a. mit Elizabeth Hurley

Alles Gute kommt von oben (2020)

Love hard (2021) mit Nina Dobrev und Jimmy O. Yang

Tage wie diese (2019)

A Very Murray Christmas (2015, MusicalWeihnachtsshow) mit Miley Cyrus, George Clooney, u.v.m.

Die Familie Claus 2 (2021)

Der Grinch (2000) mit Jim Carey und Taylor Momsen

Jingle Jangle Journey (2020)

U.v.m

Weitere Filmempfehlungen und Weihnachtsklassiker für Kinder, Erwachsene und auf anderen Streaming-Plattformen finden Sie hier: Die besten Weihnachtsfilme – und wo man Sie schauen kann.