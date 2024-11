Weihnachtsfilme entführen uns in eine Welt voller Magie, Romantik und herzerwärmender Geschichten. Von klassischen Liebeskomödien bis hin zu modernen Festtagserzählungen bietet das Streaming-Portal Netflix auch dieses Jahr eine breite Auswahl, um die Vorfreude auf die schöne Zeit im Jahr zu steigern.

Diese 9 Filme kommen 2024 auf Netflix raus

Meet Me Next Christmas

"Meet Me Next Christmas" ist eine festliche romantische Komödie, die seit dem 6. November 2024 auf Netflix verfügbar ist. Die Handlung folgt Layla, gespielt von Christina Milian, die entschlossen ist, ihren Traummann auf einem ausverkauften Pentatonix-Weihnachtskonzert in New York City zu treffen. Mit Unterstützung eines charmanten Ticketverkäufers, dargestellt von Devale Ellis, begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise durch die Stadt, um das begehrte Ticket zu ergattern. Der Film verspricht eine Mischung aus Humor, Romantik und festlicher Stimmung, ideal für die Weihnachtszeit.

Hot Frosty

"Hot Frosty" ist eine herzerwärmende Weihnachtskomödie, die seit dem 13. November 2024 auf Netflix verfügbar ist. Die Geschichte dreht sich um Kathy, gespielt von Lacey Chabert, eine trauernde Witwe, die durch einen magischen Schal einen Schneemann zum Leben erweckt. Dieser verwandelt sich in Jack, dargestellt von Dustin Milligan, einen charmanten und naiven Mann, der ihr hilft, die Freude und Romantik der Weihnachtszeit wiederzuentdecken. Der Film verbindet Humor, Romantik, festliche Magie und bietet eine erfrischende Interpretation klassischer Weihnachtsgeschichten.

The Merry Gentleman

"The Merry Gentlemen" ist eine festliche romantische Komödie, die seit dem 20. November 2024 auf Netflix verfügbar ist. Die Handlung folgt Ashley, einer ehemaligen Broadway-Tänzerin, die in ihre Heimatstadt zurückkehrt und feststellt, dass das Theater ihrer Eltern vor dem finanziellen Ruin steht. Entschlossen, das Familienunternehmen zu retten, organisiert sie eine außergewöhnliche Weihnachtsshow – eine Striptease-Revue mit ausschließlich männlichen Darstellern. Während den Vorbereitungen entwickelt sich eine besondere Beziehung zwischen Ashley und dem charmanten Handwerker Luke, gespielt von Chad Michael Murray. Der Film verbindet humorvolle und romantische Elemente mit festlicher Stimmung und bietet eine erfrischende Interpretation klassischer Weihnachtsgeschichten.

Our Little Secret

"Our Little Secret" ist eine festliche romantische Komödie, die am 27. November 2024 auf Netflix veröffentlicht wird. Die Handlung folgt Avery (Lindsay Lohan), die das Weihnachtsfest mit der Familie ihres Freundes Cameron (Jon Rudnitsky) verbringt. Dort trifft sie unerwartet auf ihren Ex-Freund Logan (Ian Harding), der nun mit Camerons Schwester Cassie (Katie Baker) liiert ist. Avery und Logan beschließen, ihre gemeinsame Vergangenheit geheim zu halten, was zu humorvollen und romantischen Verwicklungen führt. Unter der Regie von Stephen Herek bietet der Film eine charmante Mischung aus festlicher Stimmung und Liebeskomödie.

Die Schneeschwester

"Die Schneeschwester" ist ein norwegischer Familienfilm, der am 29. November 2024 auf Netflix veröffentlicht wird. Basierend auf dem Bestseller von Maja Lunde und Lisa Aisato erzählt der Film die bewegende Geschichte des 11-jährigen Julian, der an Heiligabend Geburtstag hat. Nach dem Verlust seiner Schwester scheint die Weihnachtsfreude in seiner Familie erloschen zu sein. Doch als Julian die lebensfrohe Hedvig trifft, keimt in ihm die Hoffnung auf, den Zauber von Weihnachten wiederzuentdecken. Unter der Regie von Cecilie A. Mosli und mit Mudit Gupta als Julian sowie Celina Meyer Hovland als Hedvig verspricht der Film eine herzerwärmende Mischung aus Drama und Fantasie, ideal für die festliche Jahreszeit.

Ein klitzekleines Weihnachtswunder

"Ein klitzekleines Weihnachtswunder" ist ein britischer Animationsfilm aus dem Jahr 2024, der auf Curtis' Kinderbuch-Trilogie basiert. Die Geschichte spielt in der Küstenstadt Wellington-on-Sea, wo ein Schneesturm die Weihnachtspläne mehrerer Familien durcheinanderbringt. Zudem sorgt ein Missgeschick des Weihnachtsmanns für zusätzliche Verwirrung. Der Film verwebt humorvolle und herzerwärmende Geschichten über Familie, Freundschaft und Liebe. Die Originalstimmen stammen von Brian Cox, Fiona Shaw und Jodie Whittaker. "Ein klitzekleines Weihnachtswunder" ist ab dem 4. Dezember 2024 auf Netflix verfügbar.

Maria

"Maria" ist ein biografisches Drama unter der Regie von Pablo Larraín, das die letzten Tage der legendären Opernsängerin Maria Callas in den 1970er-Jahren in Paris beleuchtet. Angelina Jolie verkörpert die Titelrolle und bietet einen tiefen Einblick in das Leben und die inneren Kämpfe der gefeierten Diva. Der Film wird ab dem 11. Dezember 2024 auf Netflix verfügbar sein.

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

"A Nonsense Christmas" ist ein festliches Musik-Special mit der Pop-Ikone Sabrina Carpenter, das am 6. Dezember 2024 auf Netflix Premiere feiert. In dieser besonderen Show präsentiert Carpenter Songs aus ihrer Weihnachts-EP "fruitcake" sowie beliebte Weihnachtsklassiker. Unter der Regie von Sam Wrench bietet das Special nicht nur mitreißende musikalische Darbietungen, sondern auch humorvolle Einlagen und überraschende Duette mit Gästen wie Chappell Roan, Tyla und Shania Twain. Zudem bereichern prominente Cameos von Persönlichkeiten wie Quinta Brunson und Cara Delevingne die Show.

Carry-On

"Carry-On" ist ein packender Thriller, der am 13. Dezember 2024 auf Netflix veröffentlicht wird. Die Handlung folgt dem jungen TSA-Agenten Ethan Kopek, gespielt von Taron Egerton, der von einem mysteriösen Reisenden (Jason Bateman) erpresst wird, ein gefährliches Paket an Weihnachten durch die Sicherheitskontrolle zu schleusen. Der Film verspricht Spannung und Nervenkitzel, ideal für Fans intensiver Thriller.

