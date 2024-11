Weihnachtsfilm zerstört: Liebe braucht keine Ferien: Jude Law bringt Seifenblase zum Platzen

1 Jude Law und Cameron Diaz in "Liebe braucht keine Ferien". Foto: imago/ZUMA Press

Für Fans von romantischen Komödien gehört "Liebe braucht keine Ferien" mit Cameron Diaz und Kate Winslet zu Weihnachten. Sie müssen nun stark sein, denn Jude Law zerstört eine Illusion zu dem Film.











Fans von "Liebe braucht keine Ferien" müssen jetzt ganz stark sein. Denn mit Jude Law (51) hat gerade einer der Darsteller der romantischen Komödie von 2006 eine Illusion zerstört. Das englische Cottage, in dem die von Cameron Diaz (52) gespielte Amerikanerin Amanda Weihnachten verbringt, existiert gar nicht. Dies plauderte Jude Law in der BBC-Radiosendung "The Zoe Ball Breakfast Show" aus.