Welche Filme sind es, die den Zauber von Weihnachten besonders einfangen? Und was macht sie zu zeitlosen Begleitern der Festtage? Eine Auswahl an Klassikern, die Nostalgie wecken.

Weihnachtsfilme gehören für viele Menschen untrennbar zur Adventszeit. Sie schaffen Momente des Innehaltens, erzählen Geschichten von Hoffnung, Gemeinschaft und Versöhnung und bieten in ihrem Kern oft einen Blick auf die universellen Werte, die das Fest der Liebe ausmachen. Klassiker des Genres haben dabei über die Jahrzehnte Generationen begleitet und prägen die Feiertage bis heute.

1. Ist das Leben nicht schön? (1946)

George Bailey, ein selbstloser Mann aus einer Kleinstadt, steht kurz vor Weihnachten am Rande der Verzweiflung und erwägt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Ein Schutzengel namens Clarence wird geschickt, um ihm zu zeigen, wie das Leben der Menschen um ihn herum ohne ihn verlaufen wäre. Durch diese bewegende Reise erkennt George den wahren Wert des Lebens.

2. Der kleine Lord (1980)

Der achtjährige Cedric Errol lebt ein bescheidenes, aber glückliches Leben in New York, bis er erfährt, dass er der Erbe eines englischen Adelsgeschlechts ist. Zusammen mit seiner Mutter reist er nach England, um seinen mürrischen Großvater, den Earl of Dorincourt, kennenzulernen. Durch Cedrics unschuldige und herzliche Art gelingt es ihm, das harte Herz seines Großvaters zu erweichen und das Gut mit Liebe und Freude zu erfüllen.

3. Die Geister, die ich rief… (1988)

Frank Cross, ein zynischer und egoistischer TV-Produzent, plant eine sensationslüsterne Live-Produktion der Weihnachtsgeschichte. Doch in der Nacht vor Weihnachten wird er von drei Geistern heimgesucht: der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Auf humorvolle und oft chaotische Weise konfrontieren sie Frank mit den Fehlern seines Lebens, sodass er die wahre Bedeutung von Weihnachten erkennt.

4. Kevin – Allein zu Haus (1990)

Als seine Familie versehentlich ohne ihn in den Weihnachtsurlaub fliegt, bleibt der achtjährige Kevin allein zu Hause zurück. Zunächst genießt er die ungewohnte Freiheit, doch bald wird sein Zuhause von zwei tollpatschigen Einbrechern bedroht. Mit einer Reihe cleverer und witziger Fallen verteidigt Kevin sein Haus und zeigt, dass selbst ein Kind Weihnachten retten kann.

5. Die Muppets Weihnachtsgeschichte (1992)

In dieser charmanten und humorvollen Adaption von Charles Dickens’ Klassiker erzählen die Muppets die Geschichte von Ebenezer Scrooge, einem geizigen Geschäftsmann, der die Weihnachtszeit verachtet. Oscar-Preisträger Michael Caine übernimmt dabei die Rolle des Ebenezer Scrooge. Kermit der Frosch spielt Bob Cratchit, Scrooges unterbezahlten und gutherzigen Angestellten; dessen Ehefrau Emily wird von Miss Piggy dargestellt.

6. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973)

Diese tschechische Märchenverfilmung erzählt die Geschichte von Aschenbrödel, einer jungen Frau, die nach dem Tod ihres Vaters von ihrer Stiefmutter und Stiefschwester unterdrückt wird. Der Weihnachtsfilm gilt in Deutschland als Klassiker und erzählt eine adaptierte Version der Aschenputtel-Geschichte der Gebrüder Grimm.

7. Schöne Bescherung (1989)

Clark Griswold hat nur einen Wunsch: das perfekte Weihnachtsfest mit seiner Familie. Doch nichts läuft wie geplant. Vom desaströsen Baumschmücken über unerwartete Verwandtenbesuche bis hin zu einem Stromausfall und einer Explosion – das Chaos nimmt kein Ende. Trotz allem bleibt Clark entschlossen, die Feiertage zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, auf seine ganz eigene schräge Weise.

8. Der Grinch (2000)

In der verschneiten Stadt Whoville liebt jeder Weihnachten – außer dem Grinch, einem griesgrämigen, grünen Außenseiter, der allein in einer Höhle lebt. Um es den Bewohnern heimzuzahlen, beschließt er, Weihnachten zu stehlen. Doch durch das kleine Mädchen Cindy Lou Who wird sein Herz berührt, und er erkennt, dass der wahre Geist von Weihnachten nicht in Geschenken liegt, sondern in Liebe und Gemeinschaft.

9. Tatsächlich… Liebe (2003)

In einer Reihe miteinander verwobener Geschichten zeigt dieser Film die Höhen und Tiefen der Liebe zur Weihnachtszeit. Von der unerwarteten Romanze bis hin zu unglücklicher Liebe – die Charaktere erleben die Kraft und die Komplexität menschlicher Beziehungen. Obwohl der Film in den vergangenen Jahren vermehrt Kritik ausgesetzt war, gehört er für viele dennoch zu den Weihnachtsfilm-Klassikern.

10. Santa Clause – Eine schöne Bescherung (1994)

Als der geschiedene Vater Scott Calvin an Heiligabend versehentlich den Weihnachtsmann von seinem Dach stürzt, wird er unerwartet zum neuen Santa Claus bestimmt. Während er sich allmählich in die Rolle einfindet, lernt er nicht nur den Zauber von Weihnachten zu schätzen, sondern auch, was es bedeutet, für seinen Sohn da zu sein.

11. Das Wunder von Manhattan (1994)

Ein Mann namens Kris Kringle, der behauptet, der echte Weihnachtsmann zu sein, wird in einem Kaufhaus angestellt. Als Zweifel an seiner Identität aufkommen, muss er in einem aufsehenerregenden Gerichtsverfahren beweisen, dass er tatsächlich Santa Claus ist. Der Film stellt die Frage, was Weihnachten wirklich ausmacht: Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Original von 1947, der ebenfalls ein Klassiker unter den Weihnachtsfilmen ist.

12. Das Appartement (1960)

Der unscheinbare Angestellte C.C. Baxter leiht seinem Chef regelmäßig sein Appartement für romantische Rendezvous aus, um in der Firma aufzusteigen. Doch als er entdeckt, dass die Frau, die er liebt, in einer dieser Affären verwickelt ist, steht er vor einer schweren Entscheidung. Die Geschichte verbindet Weihnachtsstimmung mit bittersüßer Romantik und Selbstfindung.

13. Nightmare Before Christmas (1993)

Jack Skellington, der „Kürbiskönig“ von Halloween Town, ist von der magischen Welt von Weihnachten fasziniert und will das Fest selbst feiern. Doch seine Bemühungen, Weihnachten auf seine düstere Art zu gestalten, führen zu Chaos. Am Ende erkennt Jack den Wert der Unterschiede zwischen den Festen und seine eigene Identität.

14. Sissi (1955)

Der romantische Klassiker über das Leben der österreichischen Kaiserin Elisabeth („Sissi“) erzählt ihre Liebesgeschichte mit Kaiser Franz Joseph. Obwohl die Filme nicht explizit Weihnachtsfilme sind, werden sie wegen ihrer märchenhaften Atmosphäre oft in der Weihnachtszeit gezeigt.

15. Weiße Weihnachten (1954)

Zwei ehemalige Soldaten schließen sich zusammen, um eine Weihnachtsshow zu veranstalten. Als sie erfahren, dass das Hotel ihres alten Generals in Schwierigkeiten steckt, mobilisieren sie alle Kräfte, um das Geschäft zu retten. Der Film ist voller festlicher Musik und Wärme.

16. Rendezvous nach Ladenschluss (1940)

Zwei Kaufhausangestellte streiten sich am Arbeitsplatz, ohne zu wissen, dass sie über Briefe anonym verliebt sind. Diese charmante Komödie spielt zur Weihnachtszeit und zeigt, wie Liebe selbst in den turbulentesten Momenten blühen kann. Ein modernes Remake dieser Geschichte ist „E-Mail für dich“ mit Tom Hanks und Michelle Pfeiffer.

17. Fröhliche Weihnachten (1983)

Ralphie, ein kleiner Junge, hat nur einen Wunsch: ein Luftgewehr zu Weihnachten. Doch alle um ihn herum, von seinen Eltern bis zu seinem Lehrer, sind dagegen. Während Ralphie versucht, seinen Traum zu verwirklichen, erlebt er eine Reihe von urkomischen und herzerwärmenden Abenteuern.

18. Charlie und die Schokoladenfabrik (2005)

Charlie Bucket, ein armer Junge, gewinnt ein goldenes Ticket für eine Tour durch die magische Schokoladenfabrik von Willy Wonka. Die Reise ist voller wundersamer Entdeckungen, aber auch wichtiger Lektionen über Gier, Freundlichkeit und Bescheidenheit. Obwohl kein Weihnachtsfilm, versprüht der Film eine märchenhafte Atmosphäre, die in der Weihnachtszeit beliebt ist. Der Film basiert auf dem Original von 1971. 2023 erschien der Film "Wonka", der im gleichen Kosmos spielt.

19. Versprochen ist versprochen (1996)

Howard Langston, ein vielbeschäftigter Vater, verspricht seinem Sohn ein begehrtes Spielzeug zu Weihnachten. Als er es in letzter Minute besorgen will, gerät er in eine wilde Jagd, in der er gegen andere Eltern antreten muss. Der Film zeigt auf witzige Weise, wie die Jagd nach Geschenken die wahre Bedeutung von Weihnachten verdecken kann.

20. Liebe braucht keine Ferien (2006)

Amanda und Iris, zwei Frauen mit gebrochenem Herzen, tauschen über Weihnachten ihre Häuser – Amanda zieht nach England, Iris nach Los Angeles. Beide finden in der neuen Umgebung nicht nur Ruhe, sondern auch überraschende Romanzen, die ihr Leben verändern.

Weihnachtsfilme sind ein Spiegel ihrer Zeit, doch ihr emotionaler Kern bleibt zeitlos. Sie erzählen Geschichten, die uns berühren, zum Nachdenken anregen oder einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vielleicht liegt gerade darin ihre besondere Magie: Sie verbinden uns – mit uns selbst, mit unseren Liebsten und mit der Idee von Weihnachten, die jeder für sich neu entdeckt.