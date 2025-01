Winterferien-Tipps im Rems-Murr-Kreis: Ein Spielplatz mit Luft nach oben

Was tun in den Winterferien? Wir haben für jeden Tag einen Ausflugstipp parat. Heute: In der Bewegungslandschaft des SV Winnenden kann auf drei Ebenen geklettert, gehüpft, balanciert und gesprungen werden.

Der erste Blick der Besucherinnen und Besucher, egal wie alt sie sind, geht meistens gleich nach oben. Die Höhe der Halle, die nicht umsonst den Namen „WINNers Dome“ trägt, ist schließlich imponierend. Nicht nur in Kinderaugen. Zehn Meter hoch, sagt Florian Ziech, sei die Bewegungslandschaft des SV Winnenden, die auf drei Ebenen jede Menge zu bieten hat: Balancieren, Krabbeln, Klettern, Hüpfen, Springen, die Motorik wird hier nach allen Regeln des Sports gefordert.

Bis zu 60 Kinder können gleichzeitig auf dem riesigen Indoor-Spielplatz mit zahlreichen Trainings- und Bewegungsmöglichkeiten im Sportpark des SV Winnenden in der Albertviller Straße 58, gegenüber vom Wunnebad, Spaß haben. „Wir haben die sogenannten offenen Stunden, bei denen jeder mitmachen kann“, sagt Florian Ziech. Auch am letzten schulfreien Wochenende in den Weihnachtsferien gibt es das Angebot im WINNers Dome. Am Samstag, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar, jeweils von 10.45 Uhr bis 12.45 Uhr, ist die Bewegungslandschaft für alle geöffnet – zum Preis von acht Euro pro Nase und Stunde.

Lesen Sie auch

2017 wurde die damals größte Bewegungslandschaft Deutschlands eröffnet

Als die Bewegungslandschaft vor etwa acht Jahren, 2017, eröffnet wurde, warb der Verein damit, dass es die größte in ganz Deutschland sei. „Das war damals absolut richtig, doch stimmt wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr. Aber im Kreis gehören wir sicherlich immer noch zu den Größten“, sagt Florian Ziech. Und dank seiner luftigen Höhe ist der WINNers Dome auf alle Fälle einmalig.

An die 2700 Schnitzel fangen die Sprünge aus der oberen Etage in der zwei Meter tiefen Grube ab. Es gibt eine Boulderwand, eine Röhre zum Durchklettern, Seilbrücken zum Überqueren und grobmaschige Kletternetzen, an denen sich die Kinder hochhangeln können. „Bei uns kann man super Versteckspielen“, sagt Florian Ziech mit einem Lächeln. Am beliebtesten sei aber das in den Boden eingelassene Trampolin. „Da stehen die Kids oft sogar Schlange.“

Der Der Sport- und Fitnesstrainer Florian Ziech leitet seit fünf Jahren die Bewegungslandschaft des SV Winnenden. Foto: Eva Herschmann

Fast alle Winnender Schulen nutzten zudem regelmäßig die Bewegungslandschaft, erzählt der 31-jährige Sport- und Fitnesstrainer. „Und wir haben Anfragen von Schulen aus dem ganzen Rems-Murr-Kreis.“ Aber auch viele Kindergeburtstage würden hier gefeiert, gut 25 pro Woche seien es, so Florian Ziech, der auch an diesem Nachmittag eine Geburtstagsgesellschaft mit lauter Mädchen erwartet. „Kaltes oder warmes Essen mitzubringen ist allerdings bei uns im Sportpark nicht erlaubt, hier geht es rein darum, sich eine Stunde oder zwei Stunden lang auszupowern.“

Die Bewegungslandschaft sei für Kinder jeglichen Alters geeignet, erklärt der Fachmann. Und interessant sei der WINNers Dome für alle bis zum Alter von 13, 14 Jahren. Ältere Jugendliche oder gar Erwachsene seien seltener unter den Besuchenden, sagt Florian Ziech. „Außer, wenn wir wieder mal einen unserer Ninja-Warrior-Kurs anbieten.“ Doch nach unten gebe es keine Altersgrenzen. „Und am besten ist es, so früh wie möglich mit ihnen zu uns zu kommen, um den Kleinen schon von Anfang an Spaß an der Bewegung zu vermitteln.“ Allerdings müssten bei Kindern unter fünf Jahren immer ein Elternteil dabei sein. „Alle Älteren können einfach bei uns abgegeben werden, denn wir stellen immer eine Aufsicht“, sagt Florian Ziech, der insgesamt rund 26 sportliche Aufsichtspersonen für den WINNers Dome in seinem Team hat, die Mehrzahl davon Studenten, Azubis oder Abiturienten im Alter von 16 bis 20 Jahren.

Für den Spaß braucht es nur Stoppersocken und Sportkleidung

Für die Bewegungslandschaft selbst brauche es keine großartige Einweisung. „Das wichtigste ist, dass die Kinder Stoppersocken und Sportkleidung tragen, dann können sie sofort loslegen und sich ausprobieren.“ Balancieren, Hangeln, Fallen, Springen, Schwingen, Klettern falle jedoch seit der Pandemie vielen Kindern gar nicht mehr so leicht, so Florian Ziech. Es habe schon immer Bewegungsmuffel und weniger sportliche Mädchen und Jungen gegeben, aber mittlerweile hätten einige schon Mühe, aus der Schnitzelgrube herauszuklettern. „Die Defizite bei vielen Kindern sind eindeutig größer geworden“.

Die Mädchengruppe, die hier Geburtstag feiern will, ist gerade angekommen und checkt am Info-Schalter ein. Florian Ziech macht sich bereit, denn er ist heute für die Betreuung zuständig. Eigentlich ist seine Hauptaufgabe die Organisation. Die Instandhaltung der Bewegungslandschaft fällt ebenfalls in seinen Bereich. „Ich bin ständig damit beschäftigt, das Trampolin sauber zu machen, denn wenn die Kinder hier hüpfen und springen, fliegt mächtig viel Staub durch die Gegend.“

Der WINNers Dome und andere bewegte Landschaften

Öffnungszeiten

Offene Stunden in der Bewegungslandschaft des SV Winnenden sind immer mittwochs von 18 Uhr bis 20 Uhr, sowie samstags und sonntags von 10.45 Uhr bis 12.45 Uhr. Die Nutzungsgebühren pro Person betragen 8 Euro für eine Stunde, 12 Euro für 1,5 Stunden und 16 Euro für zwei Stunden.

Weitere Angebote

Der SV Weinstadt hat im Cube eine große Bewegungslandschaft, die SG Schorndorf einen Indoor-Spielplatz im Ulrich Schatz Sportzentrum und der SV Fellbach eine Bewegungslandschaft im Vereinszentrum Loop.