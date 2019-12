1 Wärme tanken kann man über die Feiertage im Mineralbad Cannstatt Foto: Uli Nagel

Wann haben Standesamt, Bäder und Freizeiteinrichtungen in Stuttgart geöffnet? Wir geben einen Überblick über die geänderten Öffnungszeiten von städtischen Ämtern und öffentlichen Einrichtungen.

Stuttgart - Viele Institutionen haben sich über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel auf Besucher eingestellt. Die Öffnungszeiten der Ämter sind eingeschränkt.

Städtische Ämter

Das Standesamt Stuttgart-Mitte und das Standesamt Bad Cannstatt sind über die Weihnachtsfeiertage sowie an Silvester (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar) geschlossen. Die Standesämter bleiben auch am 27. Dezember geschlossen. Für Geburten und Sterbefälle ist am 27. Dezember sowohl in Stuttgart-Mitte als auch in Bad Cannstatt von 9 bis 12 Uhr ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. Hierbei handelt es sich nicht um die üblichen Sprechzeiten. Die Stuttgarter Dienststelle der Deutschen Rentenversicherung (DRV) bleibt wie alle DRV-Dienststellen im Land vom 21. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen. Ab dem 2. Januar ist sie wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Unter der Telefonnummer 0711 / 848 - 303 00 muss vorab ein Termin vereinbart werden. Weitere Öffnungszeiten von Ämtern und öffentlichen Einrichtungen auf der Homepage der Stadt nachgelesen werden.

Hallenbäder

Am 26. Dezember (zweiter Weihnachtsfeiertag) und am 6. Januar (Heilige Drei Könige) haben in Stuttgart nur das Leuze Mineralbad und das Mineralbad Cannstatt geöffnet. Das Schwimmbecken und die Sauna im Mineralbad Cannstatt sind dann von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet. Das Leuze hat zudem auch an Heiligabend (24. Dezember), Silvester und Neujahr geöffnet. Die Schwimmbecken im Leuze sind am 24. und am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr und am 26. Dezember und am 6. Januar von 6 bis 21 Uhr zugänglich. Die Sauna im Leuze kann an Heiligabend und Silvester von 7 bis 12 Uhr besucht werden, am zweiten Weihnachtsfeiertag von 7 bis 23 Uhr, an Neujahr von 13 bis 23 Uhr und am Dreikönigstag von 7 bis 21 Uhr. Das Leuze Kinderland ist am 24. und 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am 26. Dezember und am 6. Januar von 8 bis 21 Uhr und am 1. Januar von 13 bis 21 Uhr. Von 27. bis 30. Dezember und von 2. bis 5. Januar haben das Leuze Mineralbad und das Mineralbad Cannstatt wie gewohnt geöffnet. Auch die Hallenbäder Heslach, Sonnenberg, Zuffenhausen sowie das Leo-Vetter-Bad haben an diesen Tagen zu den regulären Zeiten geöffnet. Die Hallenbäder Plieningen, Vaihingen und Feuerbach sind ab 24. Dezember bis einschließlich 6. Januar geschlossen. Das Hallenbad Cannstatt ist wegen Sanierung bis auf Weiteres geschlossen.

Museen

Das Staatliche Museum für Naturkunde bleibt am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen. Am 26. Dezember öffnet es von 10 bis 18 Uhr und bietet Führungen an: 14 Uhr Museum am Löwentor, Reise durch die Zeit, 14 Uhr Schloss Rosenstein, Riesig im Meer. Am 1. Januar ist das Naturkundemuseum ab 13 Uhr geöffnet, am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Für Kinder gibt es im Museum am Löwentor und im Schloss Rosenstein an diesen beiden Tagen ein Weihnachtssuchspiel. Es müssen Rentiere und Clownfische in den Ausstellungen gefunden werden.

Das Stadtmuseum Bad Cannstatt bleibt am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag, an Neujahr und am Dreikönigstag öffnet es von 12 bis 18 Uhr.

Das Weinbaumuseum in Stuttgart-Uhlbach bleibt vom 23. Dezember bis zum 2. Januar geschlossen. Am 6. Januar ist es von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Haus der Geschichte ist an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an Silvester von 10 bis 14 Uhr, an Neujahr von 12 bis 18 Uhr und an den Heiligen Drei Königen von 10 bis 18 Uhr. Am 26. Dezember gibt es Führungen: 13 Uhr Attentat Stauffenberg, Führung durch die Ausstellung zum 75. Jahrestag des Attentats auf Hitler, 14.30 Uhr Führung durch die Dauerausstellung, 15.30 Uhr Führung durch die Ausstellung zu Polizei, Gestapo und Verfolgung im Hotel Silber.

Das Mercedes-Benz-Museum hat am 26. Dezember und am 6. Januar von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am 24., 25. und 31. Dezember und am 1. Januar bleibt das Museum geschlossen.

Das Landesmuseum Württemberg bleibt am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen. Am 26. Dezember, am 1. Januar und am 6. Januar können die Ausstellungen zu den regulären Öffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Die Eiswelt Stuttgart ist an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag öffnet sie von 9.30 bis 21.30 Uhr. Am Neujahrstag kann von 13 bis 21.30 Uhr Schlittschuh gelaufen werden. Am Dreikönigstag hat die Eiswelt von 9.30 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Das Kletterzentrum auf der Waldau bleibt am 24. und 25. Dezember und am 1. Januar geschlossen. Am 26. Dezember ist das Kletterzentrum von 9 bis 23 Uhr geöffnet, an Silvester von 9 bis 18 Uhr. Zu den Öffnungszeiten am 6. Januar gibt es wegen eines Betreiberwechsels zum 1. Januar 2020 noch keine Informationen.

Die Wilhelma empfängt die Besucher an allen 365 Tagen im Jahr, an Heiligabend endet der Einlass allerdings schon um 15 Uhr.

Die Stuttgart City Tour findet an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag nicht statt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kann von 10, 12, 14 und 16 Uhr an mit dem Doppeldeckerbus durch die Stadt gefahren werden, an Silvester von 10, 11, 12, 13 und 14 Uhr an. An Neujahr starten die Touren um 12 und um 14 Uhr. Am 6. Januar bietet die Stuttgart-Marketing GmbH die Touren zwischen 10 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde an.

Öffentlicher Nahverkehr

An Heiligabend gilt bis etwa 14 Uhr der Samstagsfahrplan. Ab 14 Uhr fahren die Stadtbahnen und Innenstadtbusse meist im 15-Minuten-Takt, Busse in den Außenbereichen fahren alle 30 oder alle 60 Minuten. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr fahren die Stadtbahnen und Busse der SSB nach dem Sonntagsfahrplan. An Silvester gilt ganztägig der Samstagsfahrplan.

Die Nachtbusse starten in den Nächten zum 25. und 26. Dezember sowie in der Neujahrsnacht wie gewohnt um 1.20, 2, 2.30, 3.10 und 3.40 Uhr ab Schlossplatz. In der Nacht zu Neujahr werden zusätzliche Fahrten einzelner Stadtbahnlinien im Stundentakt angeboten. Weitere Auskünfte gibt es auf der Homepage der Stuttgarter Straßenbahnen AG.