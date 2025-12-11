1 Das Patentamt appelliert: Keine Produktfälschungen verschenken. (Symbolbild) Foto: Heiko Rebsch/dpa

Von Kosmetik bis Spielzeug: Fälschungen haben Konjunktur, die Zahl der beschlagnahmten Fake-Produkte wächst. Unter dem Weihnachtsbaum haben Raubkopien nichts zu suchen, warnt das Patentamt.











München - Angesicht der anhaltenden Flut von Importen gefälschter Produkte nach Europa warnt das Deutsche Patent- und Markenamt DPMA vor Fake-Ware unter dem Weihnachtsbaum. "Produkt- und Markenpiraterie kosten Unternehmen in Deutschland Milliarden und unsere Volkswirtschaft zehntausende Arbeitsplätze", sagte DPMA-Präsidentin Eva Schewior in München. "Schenken Sie zu Weihnachten Originale und lassen Sie sich nicht zum Kauf von Produktfälschungen hinreißen."