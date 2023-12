Die Sehnsucht nach mehr Licht in der dunklen Jahreszeit ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Viele Menschen schmücken ihre Wohnung spätestens mit Beginn des Advents mit Laternen, Kerzen und Lichterketten, um der frühen Dunkelheit auf diese Weise etwas entgegenzusetzen.

Licht ins Dunkel bringen in der Vorweihnachtszeit auch viele illuminierte Häuser und Christbäume im Landkreis Esslingen. Eine große Lichter-Krippe erinnert in Esslingen an der Ecke Anna-Schieber-Weg/Wielandstraße an die christliche Botschaft „Fürchtet euch nicht“ und daran, dass ein Stern den Königen den Weg zum neu geborenen Jesuskind weist. Aber auch einige Wohnhäuser sind festlich dekoriert, in manchem Vorgarten leuchten bunte Lichterketten, Weihnachtsmänner, Schlitten und Christbäume.