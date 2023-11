Weihnachtsdeko: Darf man vor Totensonntag beginnen?

1 Gesetzlich gibt es keine Vorgaben, ab wann man beginnen kann. Foto: JoannaTkaczuk / shutterstock.com

Viele Menschen beginnen erst nach dem Totensonntag mit der weihnachtlichen Dekoration. Doch kann man auch schon früher beginnen?











In Deutschland gibt es keine gesetzliche Regelung, die das weihnachtliche Schmücken vor dem Totensonntag verbietet. Der Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt, ist der letzte Sonntag vor dem ersten Advent und ein stiller Feiertag, an dem der Verstorbenen gedacht wird. Traditionell beginnen viele Menschen in Deutschland mit dem weihnachtlichen Dekorieren erst nach diesem Tag aus Respekt vor dem ernsten Charakter des Totensonntags.