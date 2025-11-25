Wer in der Weihnachtszeit spannende Aktivitäten für die ganze Familie sucht, findet mit einem Zirkusbesuch das perfekte Erlebnis für Klein und Groß. Wo die schönsten Weihnachtscircusse 2025 in Stuttgart und Umgebung ihre Zelte aufschlagen.

In der Weihnachtszeit gibt es eine besondere Tradition: den Besuch in einem Weihnachtscircus. Wenn die Tage kürzer werden und festliche Stimmung aufkommt, öffnen sich die Pforten zu farbenfrohen Zeltstädten, die eine einzigartige Mischung aus Nervenkitzel und Lachen versprechen. Besucher und Besucherinnen tauchen ein in die faszinierende Welt der Manege. Jetzt entdecken, welche spektakulären Programme und besonderen Momente die Zirkusse in der Weihnachtszeit 2025 für Groß und Klein bereithalten.

Den Weltweihnachtscircus Stuttgart besuchen Im Weltweihnachtscircus erleben Besucherinnen und Besucher vom 4. Dezember bis 6. Januar das Beste vom Besten der Zirkuslandschaft. Noch nie waren so viele preisgekrönte Acts Teil der Show: zwei Gewinner des Goldenen Clowns aus Monte Carlo stehen neben sechs weiteren Goldgewinnern großer Zirkusfestivals und weiteren Preisträgern internationaler Festivals in der Manege. Das „Familienfest des Jahres“ wie der Weltweihnachtscircus online genannt wird, ist in Stuttgart eine wahre Tradition geworden und gastiert 2025 bereits zum 31. Mal auf dem Cannstatter Wasen. Tickets gibt es bereits ab 28 Euro.

Adresse: Cannstatter Wasen, Mercedesstraße 40, 70372 Stuttgart

Der Fellbacher Weihnachtscircus: Ein Erlebnis für die ganze Familie

Der 30. Fellbacher Weihnachtscircus gastiert vom 24. Dezember bis zum 6. Januar auf dem Zirkusplatz in Schmiden. Anlässlich des Jubiläums erwartet Besucher und Besucherinnen ein hochkarätiges, familienfreundliches Gala-Programm. Vom lustigen Clown über spannende Illusionen bis zu außergewöhnlichen Artisten begeistern das Publikum bei diesem unvergesslichen Ereignis. Tickets gibt es ab 15 Euro.

Adresse: Tournonstraße 21, Fellbach

Freude in der Weihnachtszeit: Nürtinger Weihnachtscircus

Vom 30. November 2025 bis zum 14. Dezember 2025 gastiert der Nürtinger Weihnachtscircus auf der Plätschwiesen. Jährlich kehrt das bunte Zirkusprogramm nach Nürtingen zurück und begeistert Besucherinnen und Besucher in der Vorweihnachtszeit. An den Verkaufstheken werden Mandeln, Bratwürste oder leckere Crêpes verkauft. Tickets sind bereits ab 20 Euro zu haben.

Adresse: Festplatz Oberensingen, Plätschwiesen 4, 72622 Nürtingen

Packende Zirkusshow für Klein und Groß im Weihnachtscircus Sindelfingen

Während in Böblingen 2025 keine weitere Show des Zirkus stattfinden wird, gastiert der Hofmeister Weihnachtscircus im benachbarten Sindelfingen erneut. Startschuss ist der 7. November 2025. Bis einschließlich 7. Dezember hebt sich hier der Vorgang, wenn es heißt „Manege frei“. Eine komplett neue Zirkusshow begeistert die Besucherinnen und Besucher auch 2025. Ganze 60 Minuten lang ziehen preisgekrönte Artisten das Publikum mit ihrem spektakulären Nummern in den Bann. Tickets gibt es bereits ab fünf Euro.

Adresse: Eschenbrünnlestraße 12, 71065 Sindelfingen

Weihnachtscircus Bietigheim: Spannendes Erlebnis für die ganze Familie

Auch in Bietigheim gastiert der Weihnachtscircus vom 7. November bis 7. Dezember 2025. Von Mittwoch bis Sonntag gibt es hier ganze vier Wochen lang ein buntes und aufregendes Zirkusprogramm für die ganze Familie. Ganze 60 Minuten voller spektakulärer Stunts, Akrobatik und Lacher erwarten das Publikum. Tickets gibt es ebenfalls ab fünf Euro.

Adresse: Waldparkplatz vor dem Hofmeister Erlebnis-Wohnzentrum in Bietigheim

Den Heilbronner Weihnachtscircus besuchen

2026 werden 25 Jahre Heilbronner Weihnachtscircus gefeiert. Das Programm umfasst zwölf atemberaubende Darbietungen aus zwölf verschiedenen Ländern. Das internationale Ensemble mit über 80 Artisten, Tänzern, Musikern und Comedians inszenieren eine Weihnachtsshow, die ihresgleichen sucht. Der Vorhang der Manege hebt sich vom 17. Dezember bis zum 6. Januar täglich zweimal. Mit von der Partie sind unter anderem die Motorradfahrer im „Splitting Globe“, das Duo Stauberti mit ihrer kräftezehrenden Perche-Artistik und die 19 Artisten der Wuhan Acrobatic Troupe. Tickets gibt es ab 28 Euro.

Adresse: Theresienwiese / Theresienstraße, 74072 Heilbronn

Weihnachtscircus in Göppingen: Spaß für die ganze Familie

Im Stauferpark in Göppingen gastiert der Circus Alaska mit seinem fünften Weihnachtszirkus. Neben atemberaubenden und lustigen Acts, sowie einer Lichtshow wird 2025 außerdem eine weihnachtliche Geschichte für kleine und große Besucher erzählt. Die Vorstellungen finden vom 19. Dezember bis zum 6. Januar statt.

Adresse: Festplatz Werfthalle

Ausflug in der Weihnachtszeit zum Reutlinger Weihnachtscircus

Weihnachten in der Manege erleben: Ab dem 19. Dezember hebt sich in Reutlingen täglich um 15 Uhr und um 19 Uhr der Vorhang der Manege für eine spektakuläre Weihnachtsshow. Durch das zweistündige Programm führt der mehrfach ausgezeichnete Entertainer Timo Marc und sorgt dabei mit seinen Zauberkünsten für großes Staunen. Zu den Acts gehören unter anderem die Truppe Mongoljingoo mit ihrer beeindruckenden Hula-Hoop-Nummer, eine unfassbare Handstand- und Equilibristik-Nummer, das vielfach preisgekrönte Clown-Duo Pasha und Morris sowie eine flauschige Hundedarbietung, ein Diabolo-Act, eine rauschende Rollschuh-Show und beeindruckende Seil-Akrobatik. Bis zum 6. Januar können Familien und Zirkusfreunde auf den Zuschauerrängen Platz nehmen. Tickets gibt es ab 28 Euro.

Adresse: Am Stadion - An der Kreuzeiche, 72762 Reutlingen