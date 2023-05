1 Vorweihnachtszeit 2019 in Esslingen: Lichter, wohin das Auge reicht. Doch ist das noch zeitgemäß? Foto: Roberto Bulgrin

Ein Weihnachtsbaum pro Stadt – das reicht in diesem Jahr an Festbeleuchtung. Das fordert die Deutsche Umwelthilfe. Und was sagen die Kommunen dazu?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die vergangenen beiden Jahre hat die Pandemie die Vorweihnachtszeit eingetrübt und die Weihnachtsmärkte einkassiert. In diesem Jahr sieht es – jedenfalls derzeit – für Glühwein und Budenzauber nicht so zappenduster aus. Dafür will die Deutsche Umwelthilfe angesichts der Energiekrise und des Klimawandels aber die Weihnachtsbäume und Lichterketten ausknipsen – und ihr Geschäftsführer Jürgen Resch nimmt dafür Kommunen wie private Haushalte in die Pflicht.